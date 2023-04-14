除了按時服藥…糖友控糖 規律運動、均衡飲食是關鍵

許多糖友罹病後積極控糖，但誤以為糖尿病的併發症永遠不會出現。示意圖。(歐新社)

「糖尿病 控制10年了，最近腎臟檢查出現異常，心情沮喪，藥物該調整嗎？」許多糖友罹病後積極控糖，以為糖尿病的併發症永遠不會出現，其實還是存在風險。

當健檢出現紅字，擔憂腎臟出了問題該怎麼辦？台灣新竹台大分院代謝內分泌科主任范綱志說，蛋白尿、腎絲球過濾率以及個人病史、肥胖 指數等各種因素，都會影響是否調整劑量或換藥，但別看到健檢異常就慌了，應與醫護團隊討論個人身體及生活狀態。

范綱志表示，糖友若發現其他慢性病指數有異常時，建議主動於回診時提出，一起找出原因，再決定藥物是否需調整。一般來說，當糖尿病合併腎臟病或其他慢性疾病時，醫師在使用口服降血糖 藥物時也會謹慎全面評估，現行糖尿病藥物選擇多，且不會對肝腎產生負擔，患者不必過度擔憂「吃太多藥會傷肝洗腎」，血糖控制不佳才是傷身關鍵。

規律運動及均衡飲食也是有效控制血糖、延緩病程的關鍵，尤其是快走、散步、慢跑、游泳等耐力運動，有助於胰島素在體內發揮作用。台灣國泰醫院物理治療師簡文仁說，想靠運動達到血糖控制，建議運動強度需達中高強度，他形容當你在運動時「可以講話，但唱不了歌」即是中高強度，並提醒糖友遵守漸進量力原則，不要過度勉強。

范綱志建議，糖友在運動前、後都應該測血糖，預防出現心悸、手抖、冒冷汗、四肢無力等低血糖症狀，運動中若有任何不適，也應立即停止動作做血糖監測，避免危險。另外，定期健康檢查愈發重要，年齡、家族史、三高、肥胖、缺乏運動都是自我風險評估因子，可透過檢視自己的身體數值，擬定適合自己、有效的治療計畫。