七旬老婦足底筋膜炎 「體外震波」對症下藥

圖片來源 ／健康醫療網

一名72歲的詹姓阿嬤，平時熱心公益，每次社區有活動總是熱心幫忙，再加上人緣好，常有朋友與她一起去「養生」，爬山走走步道 等。只是詹阿嬤只要久走久站，足底腳跟就會開始刺痛，原以為休息就會好，但這幾年來狀況卻卻反覆發作，在求助復健科後，阿嬤才知道自己竟得了「足底筋膜炎」，靠著每天做伸展運動才改善。

足跟明顯壓痛 承重強渡更大

臺中醫院復健科王培任醫師解釋，詹阿嬤的內側足弓較為塌陷，且足跟位置有明顯壓痛點，當有承重時疼痛程度更強烈，超音波檢查發現右腳的足底筋膜有部分斷裂情況，左腳足底筋膜則是有顯著增厚也就是發炎的情形。

詹阿嬤的症狀一直反反覆覆，一開始雖然接受過局部的類固醇注射，但總是又再復發，後來除了藥物之外，也特別教阿嬤搭配物理治療跟伸展運動，足底筋膜刺痛的問題才逐漸好轉。

足底筋膜炎 需要多休息

王培任醫師解釋，足底筋膜是位於足踝底部的軟組織，是由跟骨沿著足部向前延伸到腳趾處，若長期過度使用就會造成局部細微撕裂傷，引起組織的發炎現象。若平時沒有適度注意保養，症狀就會反覆發作，甚至會影響到膝蓋，造成膝部疼痛，尤其是有跑步習慣的人更要特別注意。王培任醫師特別提到，根據統計，每十個人就會有一個人會有這種問題，通常它都與腳部長時間的承重有關。

談到足底筋膜炎的治療，王培任醫師建議病患在家可以先多休息，並用按摩球按摩足底筋膜；此外，他也建議患者此時可以做點簡易的伸展，如靠牆拉伸足底筋膜、或是一前一後的弓箭步拉伸小腿；另外，由於過重會加重足底筋膜的負荷，因此最好透過控制飲食的方式來減重 ，讓足弓減緩疼痛。

注射類固醇治療 體外震波可改善

王培任醫師表示，足底筋膜炎的患者也常注射類固醇的方式來做治療。雖然類固醇注射會改善症狀，不過卻可能帶來副作用，包括引起足部其他部位的脂肪消失，進而引起未來更嚴重的足部疼痛。王培任醫師特別解釋，因為足部缺乏脂肪的緩衝，其他構造的負擔壓力就大了，所以更容易引起發炎疼痛。而注射類固醇也可能導致足底筋膜變得較脆弱，導致足底筋膜斷裂，這些都是需留意的副作用。

若患者足底筋膜炎問題較為嚴重，王培任醫師建議利用「體外震波」來改善。「體外震波」是利用震波的能量來破壞足底筋膜，導致局部的充血來修復病灶，非常適合使用於一般保守治療無效，但又不想接受手術 的病人。

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資料來源：健康醫療網

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