急性淋巴性白血病 有機會根治

對多數急性淋巴性白血病的病友來說，化療是一條長達兩年半的辛苦之路；圖為示意圖。（Getty Images）

對多數急性淋巴性白血病（ALL，急性血癌的一種）的病友來說，化療是一條長達兩年半的辛苦之路，即使癌細胞 清除乾淨，還是得承受復發風險。但現在「免化療」、「免移植」的新療程，為患者帶來了新治癒希望。

台灣花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠說，每次看到病患無奈心情，總百感交集，他與醫療團隊致力研發創新療程，希望讓病患少受點苦。

在急性淋巴性白血病病患當中，公認最難治療的類型為成人「費城 染色體陽性血癌」（Ph+ALL），不僅難以根治，致死風險也偏高，這類型病患約占四分之一，疾病復發率也高。

在今年初的「刺胳針 血液學」期刊中，德州大學安德森癌症中心研究團隊發表研究指出，對於新診斷的費城染色體陽性、成人急性淋巴性白血病病患，若以第三代口服標靶藥物搭配新世代抗體注射劑，有機會在「免除化療毒性」的情況下讓癌細胞消失，達到根治效果。

李啟誠指出，這是首次研究將兩種藥物結合，共有40位38-72歲的患者參與研究，經第一年，其無病存活率、總存活率達95%，由於年長者很難承受化療副作用，進行異體造血幹細胞移植（俗稱骨髓移植）也不易成功，這種「免化療」、「免移植」療程帶來新治癒希望。

此外，患者一旦接受骨髓移植卻疾病復發，存活希望便非常渺茫。李啟誠與慈濟團隊曾想辦法讓一名50多歲、已接受骨髓移植卻復發的病患接受新世代抗體注射劑，搭配CAR-T細胞療法，這位患者目前已治癒，且沒再使用化療，這份病例報告已發表成研究論文，受醫界矚目。

隨著科技創新演進，急性淋巴性白血病已從「治療最困難，轉變成最有機會根治的血癌」。李啟誠叮嚀病患、病患家人一定要和醫療團隊討論，像醫師、護理師、檢驗師、志工等都可帶來幫助，每位病患也可得到最適合的治療與照護。