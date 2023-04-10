我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

輸尿管過窄 超細軟式輸尿管鏡取出結石

黃寅
台灣台中亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑。（圖：台灣台中亞洲大學附屬醫院提供）
台灣台中亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑。（圖：台灣台中亞洲大學附屬醫院提供）

一名62歲婦人飽受尿路結石所苦，每幾年就得「夾石頭」，卻因先天性輸尿管狹窄，手術前得先置放導管，兩周後才能取石，讓她痛苦不堪。台灣亞洲大學附屬醫院醫療團隊評估後，決定採用超細軟式輸尿管鏡，以致能順利到達結石位置，利用雷射把結石擊碎粉塵化，再一舉夾出，順利完成手術，終於讓婦人破涕為笑。

泌尿科醫師邱鴻傑說，患者屬於腎結石好發體質，每隔幾年就得到醫院安排手術取石，但患者輸尿管天生比較狹窄，一般輸尿管鏡總是無法直達病灶，往往得先置放雙J導管，靜置兩周撐開輸尿管後才能夾出石頭。

最近婦人發現右側輸尿管及左側腎盂各有1顆1.5公分、1公分大的結石，且出現腎臟發炎、多日高燒不退等症狀，疼痛程度超過以往。醫療團隊先藉由經皮穿腎引流導管，抽出200多c.c.膿液，讓她稍稍舒緩疼痛感，但婦人想到得再等兩周才能取出結石，讓她心情跌落谷底，直問有沒有折衷方案。

醫療團隊評估後，決定採用超細軟式輸尿管鏡取石，也就是將約1公尺長的細條狀軟鏡從尿道進入，經由膀胱、輸尿管一直到腎臟，等發現結石後，再利用高功率鈥雷射把結石擊碎粉塵化，再以吸出及自然排出方式完成任務，術後結果患者直說輕鬆多了。

邱鴻傑說，結石治療方式包括體外震波、經皮腎臟取石及軟式輸尿管鏡碎石等三種，以後者具有無傷口、成功率高、復原快等優點漸成主流，但不少患者仍因輸尿管過於狹窄，增添手術困難度。

他說，文獻統計，尿路結石患者中，輸尿管過度狹窄，也無法事先透過影像檢查得知狹窄狀況，因此經常得重複接受手術。所幸採用新式器材後，除可提高成功率、縮短疼痛時間，也可降低放置導管後所產生的腫脹及不適感，對患者來說是一大福音。

邱鴻傑說，微小腎結石多半不會造成疼痛，甚至即便腎臟充滿大顆結石也會無感，但如果出現腰痛、血尿、發燒畏寒或排尿有灼熱感等狀況，就得當心結石找上門，建議民眾平時要多補充水分及蔬菜，減少攝取高鹽、油炸及麻辣食品，也要減少高草酸食物如啤酒、茶、堅果等；若本身有家族結石病史，更應該注意身體警訊，早期預防、治療。

手術 蔬菜

上一則

戒菸不成當心反成癮 專家揭「戒菸輔助藥品副作用」

下一則

喉嚨痛、頸部腫脹、吞嚥困難… 恐早期頭頸癌徵兆

延伸閱讀

乳癌患者成馬拉松選手 乳房重建更自信

乳癌患者成馬拉松選手 乳房重建更自信
六旬婦人平日血壓難控制 就醫意外發現腎上腺腫瘤作怪

六旬婦人平日血壓難控制 就醫意外發現腎上腺腫瘤作怪
體歪斜、高低肩、胸背痛 退化性脊椎側彎作怪

體歪斜、高低肩、胸背痛 退化性脊椎側彎作怪
剛懷孕準媽媽腹部嚴重出血 這種子宮外孕相當凶險

剛懷孕準媽媽腹部嚴重出血 這種子宮外孕相當凶險

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案