35歲女突然氣喘、下肢水腫 醫師診斷出罕見肺動脈高壓

衛生福利部桃園醫院日前舉辦國際肺高壓研討會，包括線上有200位醫師、教授參加包括該領域頂尖者。（部立桃園醫院提供）

台灣衛福部桃園醫院胸腔內科主治醫師陳美音日前在學術研討會分享臨床醫療，指出1名35歲的女子原以為自己是氣喘、過敏性鼻炎、胃食道逆流等症狀患者，直到近日呼吸喘、雙下肢水腫，驚覺不對勁，赴醫院詳細檢查，才發現是患有罕見的肺動脈高壓，經過藥物治療後症狀減輕，也恢復了正常的生活功能。

醫師為病友安排一連串的檢查包括肺功能、心臟超音波、胸部電腦斷層、肺通氣及灌流檢查、血液檢查及右心導管檢查後，確診為肺動脈高壓。

一般而言，心臟會經由肺動脈系統將血液送到肺部交換氣體，但是肺動脈高壓的患者因為肺動脈壓力太大，所以無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，而且心臟為了要輸出血液也要更用力才能將血液送出。如此一來，就會造成心臟負荷量越來越大，最後造成右心衰竭甚至死亡。在疾病的初期，症狀並不明顯，所以可能會被誤認為其他疾病，但是隨著疾病的進展，病人氣體交換功能不足，就會產生呼吸困難、頭暈、慢性疲憊、下肢水腫、甚至暈厥。

陳美音醫師表示，肺動脈高壓分成5大類，治療方式大都以藥物為主，也有的類別可以開刀或採用肺動脈血管氣球成形術，當所有的方法都沒有辦法減輕病人的症狀，或者是病人的病況突然急性惡化，最後一道防線就是進行肺臟移植手術 ，但是現今國內器官來源匱乏，器官移植實屬不易。個案在使用相關藥物治療後，症狀得以減輕，也恢復了正常的生活功能，她也提醒詳細、正確的診斷及規則治療，對肺動脈高壓的患者非常重要。

衛福部桃園醫院表示，肺高壓是一個困難診斷的嚴重疾病，院方日前舉辦「衛生福利部桃園醫院國際肺高壓研討會」，邀請韓國、日本 、西班牙及本國專家學者共同探討並分享肺高壓的最新研究進展和治療技術。未來，桃園醫院將持續加強國際交流與合作，推進肺高壓醫療事業的發展以提供更優質的醫療服務。

學術研討會由陳美音醫師籌劃，並在會議中報告桃園醫院治療肺動脈高壓的經驗與成果。部桃副院長鄭舒倖也參加開幕典禮，現場及線上共超過200位專家參與。韓國首爾三星醫院肺高壓中心主任Dr. Sung-A Chang深入淺出的方式介紹group 1肺動脈高壓的治療；日本國立名古屋大學醫院肺高壓中心主任Dr. Shiro Adachi分享肺高壓重症照護、癌症相關肺高壓PTTM及PVOD的治療經驗，世界級大師日本國立岡山醫學 中心肺高壓專家Dr. Hiromi Matsubara介紹CTEPH最新研究。