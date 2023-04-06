我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

運動跪、蹲、跑 小心傷膝蓋

健康醫療網
有許多人因為錯誤的觀念或是沒有專家指導，運動傷害也隨之產生。（Getty Images）
有許多人因為錯誤的觀念或是沒有專家指導，運動傷害也隨之產生。（Getty Images）

隨著運動風氣的盛行，參與體育活動的人也越來越多，但有許多人因為錯誤的觀念或是沒有專家指導，運動傷害也隨之產生。

長春藤預防醫學健康管理陳炯瑜醫師說明，運動是增加肌力的好方式，不過如果沒有選擇合適的運動、沒有做好事前暖身、姿勢錯誤，不只容易引發運動傷害，也可能造成膝蓋的負擔。

在運動中，以「跪、蹲、跑」這三個動作對於膝蓋負擔較大，跪和蹲的動作會導致膝蓋過度彎曲，進而導致軟骨磨損，而跑步時膝蓋需要承受4倍體重的重量，如果本身有舊傷或是跑步姿勢錯誤，也可能造成膝蓋的負擔。此外，像是籃球和排球運動，因為有跳躍、快速衝刺的動作，膝蓋受傷的風險也較高，嚴重時更可能導致半月板撕裂、前十字韌帶斷裂等。

本身擁有豐富馬拉松經驗的陳炯瑜醫師分享，其實不管什麼運動，都可以掌握以下3大原則，降低運動傷害發生的機率。

1、運動前確實熱身

藉由運動前大約15到30分鐘的暖身，來降低關節僵硬性，提高心跳率、身體溫度等，能夠有效避免肌肉拉傷、關節挫傷等運動傷害。

2、適度運動不硬撐

找到適合自己的運動，並找到適當的場地，例如以慢跑來說，操場PU跑道較具有彈性，相對於一般馬路來說，能夠減輕關節的負擔。

3、伸展與休息很重要

運動的前中後，都需要適當的休息伸展，增加肌肉、肌腱、韌帶的伸展性，能讓關節活動更加平穩，降低運動傷害的風險。

如果在運動後發現有膝蓋疼痛問題，可以先以正確的運動觀念，能預防運動傷害提升，如果已發生運動傷害的朋友們，或是希望可以趁年輕好好保養關節，也可以選擇免動刀的I CARE PRP+優適骨來改善，因為有專利的離心技術，相較於傳統的注射療法，血小板濃度更高，效果更好，能夠緩解關節疼痛，修補受傷組織，讓你怎麼動都不卡卡。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

關節 肌肉 醫學

上一則

打呼不停、睡不飽、精神差　中年男減13公斤重拾健康

延伸閱讀

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法　幫助患者減輕疼痛並恢復機能

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法　幫助患者減輕疼痛並恢復機能
頭頸癌術後難動 3招緩解肌肉僵硬

頭頸癌術後難動 3招緩解肌肉僵硬
醫藥／有關節炎的人禁吃香蕉？ 醫：毫無根據

醫藥／有關節炎的人禁吃香蕉？ 醫：毫無根據
醫藥／換人工膝關節 注意尺寸、版型等關鍵

醫藥／換人工膝關節 注意尺寸、版型等關鍵

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

2023-04-01 05:02
(取材自健康醫療網)

年紀大吃不下飯、腸胃變弱？4大飲食建議防衰退

2023-03-31 00:45
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪