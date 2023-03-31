氣喘吁吁反覆發作 當心「肺動脈」高壓

(取材自健康醫療網)

65歲張阿姨，有慢性支氣管炎、乾燥症以及雙下肢慢性深層靜脈血栓，長期在胸腔科、風濕免疫科及心臟科追蹤治療，並長期使用支氣管擴張劑、免疫抑制劑以及抗凝血劑等藥物控制，然而在各科有效治療之下，胸悶、氣喘仍反覆頻繁發作，令張阿姨不勝其擾，經過國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇詳細問診及檢查之後，發現竟是「慢性肺動脈栓塞肺高壓」在作祟，於是在心導管介入治療及藥物調整之下，病況逐漸獲得控制，生活品質大幅提升。

肺高壓疾病 分為五大類

肺高壓疾病全球盛行率約佔1%，常見的症狀有胸悶、喘、水腫、暈眩、心悸與倦怠等，若狀況持續惡化，將會造成右心衰竭、低血壓 休克及缺氧的狀況發生，嚴重時甚至造成死亡，需要有經驗的心臟科及胸腔科醫師才能加以診斷辨識和提供合適的治療模式。肺高壓依據不同成因可大致分為五大類，以第二型及第三型最為常見，也最容易診斷，而剩下的三種型態則較少，必須有經驗的醫師，才能有效提高疾病的診斷率。

(1)第一型：肺動脈高壓，因遺傳、特殊疾病、藥物、結締組織疾病、肝硬化門脈高壓或不明原因等，造成肺動脈管壁異常增厚、阻力上升；(2)第二型：左心衰竭，因左心室收縮或舒張異常或瓣膜病變等引起；(3)第三型：慢性肺部病變，因肺部或換氣異常所引起，常見於肺纖維化、慢性阻塞性肺病、限制性肺病、睡眠呼吸中止症、或高海拔缺氧；(4)第四型：慢性肺動脈栓塞肺高壓，常見於肺栓塞所殘留的併發症，慢性血栓造成肺動脈阻塞或硬化導致阻力及壓力上升；(5)第五型：其他多重因素，包括鐮刀型血球貧血症、類肉瘤、甲狀腺亢進、腎衰竭等問題所造成。

要診斷肺高壓 利用檢查工具

陳玠宇醫師表示，診斷肺高壓必須使用合適的檢查工具，包括血液檢驗、心電圖、胸部X光片、心臟超音波、電腦斷層掃描、核子醫學 掃描、核磁共振掃描及心導管血行動力學檢測 或血管攝影等，依據不同病況安排進一步相關的檢查。一旦確立肺高壓診斷，須加以判斷其種類成因，並提供相對應之治療，並且須做疾病風險分級，且加以檢視治療後之療效。

2022年歐洲心臟及胸腔學會已下修平均肺動脈壓力大於20毫米汞柱(過往需大於25毫米汞柱)，即定義為肺動脈高壓；並建議若心臟超音波檢測發現右心擴大、三尖瓣膜逆流流速大於2.8米/秒或右心室收縮力下降等，須進一步判斷是否有肺動脈高壓等疾病。

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資料來源：健康醫療網

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