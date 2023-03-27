左肝有近20公分巨型腫瘤 亞大醫用4招解決它

亞洲大學附屬醫院採用「四箭療法」成功縮小腫瘤後，一舉完成切肝手術。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名B肝帶原者國中就有飲酒習慣，直到去年中體重3個月內爆瘦10公斤，就醫才發現左肝長出近20公分巨型腫瘤 ，甚至壓迫肝門靜脈無法手術 ，台灣亞洲大學附屬醫院後來採用「四箭療法」成功縮小腫瘤後，一舉完成切肝手術，患者術後第9天便順利出院。

患者說，以往每天至少喝3瓶啤酒，但去年發現午餐便當吃一半就吃不下，且體重不斷降低，因妻子察覺異狀，到醫院檢查，才發現罹有巨型腫瘤，當下讓他十分震撼，希望藉由本身案例呼籲民眾務必定期健康檢查，並戒除飲酒習慣。

肝膽腸胃科醫師許樹湖說，患者因工作忙碌，長年未追蹤病情，左肝腫瘤不僅長大，還占據正常肝臟75%，大幅增添手術切除的難度。

因為腫瘤過大，手術困難度高，經亞大醫院肝膽腸胃科、放射腫瘤科以及一般外科醫師跨科會議討論後，決定採取四箭療法。也就是，一般肝癌患者會透過標靶藥物先控制病情，考量該患者肝腫瘤過於巨大，決定搭配免疫治療、放射治療及切肝手術等3種合併療法，前3者先讓肝腫瘤在4周密集治療後，迅速從20公分縮小到14公分，等達到安全範圍後，再由一般外科團隊接手治療。

執刀的一般外科主任葉俊杰說，以往這類巨型肝腫瘤患者多半僅能以栓塞方式保守治療，但近年來隨著免疫療法及精準放療技術大躍進，已可讓腫瘤縮小到安全手術的範圍內，不僅提高手術成功率，也延長患者生命。這位患者以傳統手術方式切除左肝，過程中出血量僅650 C.C.，術後第9天便順利出院，回診檢查報告都十分正常。

放腫科主任王博民說，患者目前的「肝癌血清腫瘤標記指數 」從5千多下降到小於40的正常值範圍內，且腎臟、血糖值等各項指數也恢復穩定，顯見治療幫助患者抗癌成功。

醫師提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，但若真的發現癌症找上門，民眾也不用過於恐慌，因隨著醫療技術日新月異，治療方法愈來愈多，只要願意配合醫師建議，都有機會戰勝病魔，重獲新生。