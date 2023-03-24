我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

記者沈能元／台北即時報導
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。（本報資料照片）
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。（本報資料照片）

台灣女星黃小柔老公王睿日前心臟感到不舒服、胸悶，到院時心跳僅剩51下，最後確診為心肌梗塞，經置放心血管支架治療。台安醫院心臟內科主任林謂文說，心跳變慢可能與心臟節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞有關，這時就要盡速就醫檢查，找出真正病因，加以治療。不過，心跳變慢最主要的原因仍與「年齡」有關。

其實在一天當中，每個人心跳都可能有時快、有時慢。林謂文說，如在運動、活動時，或從上午到下午全神貫注工作時，心跳會比較快，而到晚上休息、睡覺時，心跳就會變慢，甚至是半夜3、4點，若進入深層睡眠時，每分鐘心跳只有30、40跳，「這都是有可能的」。

林謂文表示，一般每分鐘正常心跳次數，約為60到100跳之間，如果每分鐘低於60跳，約50多跳就算是偏低，但心跳50多跳，不代表不正常，如運動員或先天心跳較慢的人，基本心跳就是50、60跳，這時不需要過度緊張，但如果平時每分鐘基本心跳為80到100跳之間，當心跳突然降低至50多跳時，就要提高警覺。

林謂文說，心跳變慢原因有十多種，可能是患有心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞、荷爾蒙失調、代謝疾病等，或是心肌梗塞、心衰竭、心絞痛病人常使用的抑制心跳藥物，讓每分鐘心跳降至約50、60跳，在不出現休克的情形下，以防病情惡化，均會使心跳變慢。

「不過，隨著年齡增長，身體開始老化，此為心跳變慢最常見的原因。」林謂文說，主要是步入老年後，主管心臟跳動的節律點退化，造成心跳神經傳導較慢，讓心跳變慢。

林謂文提醒，若心跳突然變慢，同時合併胸悶等不適症狀，這時應提高警覺，須盡速就醫檢查，若為心跳節率點病變須裝置心跳節律器，讓心跳恢復正常跳動，而若是心肌梗塞則可能有猝死風許，須盡速放置心臟血管支架，避免生命受到威脅。

運動員 猝死

上一則

肩頸痛到只能坐著睡 93歲翁高頻熱凝15分鐘緩解

延伸閱讀

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」
女童發燒腹痛嘔吐 竟是急性心肌炎

女童發燒腹痛嘔吐 竟是急性心肌炎
初春仍有冷風暴 氣溫驟降心肌梗塞風險增

初春仍有冷風暴 氣溫驟降心肌梗塞風險增
少運動、飲食無節制 42歲壯男心肌梗塞險喪命

少運動、飲食無節制 42歲壯男心肌梗塞險喪命

熱門新聞

黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。（記者蘇健忠／攝影）

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

2023-03-22 05:58
（圖：健康醫療網提供）

醫師舉2親友洗腎例子 警惕「1習慣」害身體壞了

2023-03-21 01:45
（圖：健康醫療網提供）

當心「隱藏版癌王」半數以上這癌確診已晚期 存活期難破1年大關

2023-03-23 01:30
(取材自健康醫療網)

女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

2023-03-17 00:45
專家對於好吃零食有不同解讀，有專家認為這是身體缺乏特定營養素造成的，但也有另一派專家認為是因為人類傾向將吃零食跟快樂感連結。（Getty Images）

戒不掉洋芋片、巧克力？專家解密：身體缺乏「營養素」

2023-03-22 19:49
(取材自健康醫療網)

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

2023-03-17 01:55

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款