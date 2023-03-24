床墊直接鋪地睡 婦竟「1部位」嚴重受損

(取材自健康醫療網)

住家沒有電梯，床鋪沒有床架而直接置於地板的緣故，57歲的邱女士每天都需要上下樓梯，頻繁地蹲下、站起來或跪地。而她總是覺得右腳膝蓋不穩定，不時有軟腳的情形，要是做蹲下、跪下或下樓梯等動作時，還會伴隨膝蓋後側、內側疼痛，就醫發現過度使用膝蓋，已導致後十字韌帶受損。

「後十字韌帶」慢性受損 膝蓋軟軟、卡卡的

台北慈濟醫院復健科醫師吳柏陞說明，後十字韌帶損傷有急性、慢性之分，急性損傷如運動傷害、車禍 等因小腿前側遭受向後的撞擊，致使斷裂；慢性損傷則是因過度使用導致韌帶磨損撕裂。慢性受損初期，病人大多覺得膝蓋軟軟、卡卡的，卻無法具體說出不適的點，加上位置較深按壓不到，就醫也難以診斷，容易被誤以為是退化性關節 炎，必須仰賴理學檢查檢視是否有外觀上、運動時的異常；透過超音波檢查韌帶有無受傷、腫脹，必要時則可配合核磁共振確認整個膝關節結構是否正常。

單純後十字韌帶急性損傷的治療以固定、冰敷、吃止痛藥、復健等保守為主，若是合併其他損傷，也需要評估是否以手術 介入。而一般慢性損傷，則能用增生療法治療。吳柏陞醫師指出，增生治療是透過超音波導引，將藥物注射到受傷部位，引起受傷的組織輕微發炎，促使其修復的技術。常見的注射藥劑如高濃度葡萄糖水、自體高濃度血小板血漿(platelet-rich plasma,PRP)、羊膜等，療程則視藥物類型3-6週注射一次，約2至4次。

大部分病人皆適用增生療法，只有少數有急性感染或凝血功能不佳的患者不宜接受此類治療。而除了後十字韌帶損傷外，增生治療亦可適用於各個關節、肌腱、韌帶的受損或退化，包括脊椎、髖關節、肩膀、足底筋膜、腳踝等部位。

損傷須及時治療 避免早發退化性關節炎

吳柏陞醫師提醒，後十字韌帶的撕裂傷或斷裂若未適當處理，容易因膝蓋支撐力不足發生軟骨、半月板磨損而造成早發性的退化性關節炎，不可不謹慎；且膝蓋痛的原因諸多，不單只是退化性關節炎，因此若膝蓋不適遲遲未有起色，建議及早至復健科、骨科找尋病因，由醫師評估最適切的治療。

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資料來源：健康醫療網

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