切除甲狀腺「達文西手術」讓頸部不留痕跡

達文西手術不留痕跡。（圖：嘉義基督教醫院提供）

傳統甲狀腺手術 會在頸部留下一道6至8公分的明顯疤痕，許多患者因此不願接受手術，延誤治療時機。台灣嘉義基督教醫院表示，以達文西手術為患者提供安全、精準的甲狀腺手術，不僅腫塊消除，聲音不會沙啞，且頸部不留痕跡。

年約八旬的許姓婦人雙側甲狀腺多處結節，就醫追蹤多年，頸部外觀無明顯徵狀，初步診斷為良性甲狀腺結節。日前許婦經友人介紹至嘉基外科部醫師劉憲安排檢查後，於左側甲狀腺發現惡性細胞，因患者年紀較大且畏懼於手術的風險及疼痛，經醫師劉憲說明達文西進行手術的優點後，放心接受手術。

醫師劉憲表示，甲狀腺疾病主要發生在女性，約是男性的4到5倍，年齡約在40到60歲，與其他癌症 相比，相對來得年輕，同時也是台灣10到29歲女性好發癌症的第一名。目前台灣甲狀腺癌發生率上升，約為10年前的2倍，是快速增加的癌症之一。

劉憲表示，一般常見的外科手術後會產生疤痕，部位若在胸部、腹部還有衣服可以遮住，但傳統甲狀腺手術會在前頸部留下6到8公分左右的長條疤痕，甚至蟹足腫讓疤痕影響外在美觀的程度並不亞於臉部，不少患者擔心術後會有如項鍊般的疤痕，聞之卻步，影響治療時機。

劉憲表示，甲狀腺癌治癒率是台灣10大癌症之中最高，近年來甲狀腺手術，從微創進階到運用達文西手術系統達「無痕」切除；雙側甲狀腺全切除術，是在兩側腋窩及雙乳乳暈劃4個0.5到1.5公分的小切口，置入器械，藉由二氧化碳的灌注將頸部及胸部皮瓣撐開，在頸部狹小空間內來進行甲狀腺切除，術中藉由達文西3D放大影像的幫助，能順利保留神經及副甲狀腺，術後恢復良好，約2天後就能出院回家，聲音不會有沙啞的狀況，頸部沒有傷口，達到無痕美觀的效果。

嘉基院長姚維仁表示，達文西手術藉由外科醫師控制機械手臂執行腹腔鏡手術。其內視鏡呈現放大的3D立體影像，能更清楚的看到體內器官、血管、神經等構造。最特別的是達文西機械手臂的活動關節 可以精準的做出外科醫師手的動作，這是傳統手術及腹腔鏡器械無法做到的部分，使用達文西設備手術後，縮短病人的術後住院天數，及減少手術疤痕的產生，甚至讓身體外觀了無痕跡。