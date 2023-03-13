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口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

記者簡慧珍／彰化即時報導
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。（記者簡慧珍／攝影）
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。（記者簡慧珍／攝影）

隨著放寬戴口罩令，感染上呼吸道有增加趨勢，不少人咳嗽多日都沒改善，如果是乾咳沒痰極可能感染徽漿菌，青少年與兒童罹患率高於中高齡者，如果咳到有痰又可能合併感染一般感冒，醫師建議就醫檢查清楚後對症下藥。

50歲林姓女子乾咳近半個月，有時夜咳比日咳嚴重，自稱咳到「肋骨都快掉掉」，新冠肺炎快篩陰性，被醫師診斷為罹患黴漿菌感染；莊姓男子乾咳近10天，轉為開始輕微流鼻涕、有痰液，身體筋骨沒痠痛，新冠肺炎快篩也是陰性，醫師罹斷他黴漿菌合併罹患感冒。

台灣傳染病防治醫療網中區副指揮官、胸腔內科醫師黃伊文表示，黴漿菌經由飛沫傳染，群聚最容易感染，最近必須佩戴口罩令逐漸鬆綁，門診裡感染上呼吸道人數多二至三成，黴漿菌感染以青少年和學童、幼童較多，因青少年會聚集，學童和幼童在教室上課，雖戴口罩但也有脫口罩時候，病毒和病菌在室內流動率較低，容易造成群聚感染。

黃伊文說，黴漿菌的病癥以長時間乾咳為主，會咳得非常厲害，咳到胸痛，會發燒到攝氏38度（華氏100.4度），無痰，冷熱交替時節氣溫起伏不定，一般感冒、腸胃型感冒和流感的病毒也活躍，有時黴漿菌感染合併其它病毒或病菌感染，會咳嗽、發燒、流鼻水、咳痰，最好就醫以釐清到底哪一種感染以便對症下藥。

在季節交替時的各種病毒、病菌活躍期，黃伊文建議進入人口密集區最好戴口罩自保，到人群疏離、通風良好及空曠地區時再摘下口罩。

口罩 新冠肺炎 流感

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