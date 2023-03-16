思覺失調症是「慢性疾病」 醫師：掌握黃金五年治療期

醫師強調，思覺失調症患者治療黃金時期為發病前5年。(Getty Images)

台灣新竹一名幼稚園教師從5年前開始，上課時常覺得同事在背後議論自己，且漸漸覺得連路人都會談論她，甚至身邊無人，耳邊也會傳出議論聲，不勝其擾，進而影響工作表現。該名幼稚園教師前往精神科求診，診斷為「思覺失調症」，然因工作忙碌，常忘記服藥，導致病症時常復發影響工作。最後前往求助中醫大新竹附設醫院身心科醫師陳柏安，每月固定接受抗精神病藥物長效針劑治療，接受針劑後，症狀逐漸穩定下來，不再因為忘記服藥而導致病況不穩，生活逐漸回到正軌。

陳柏安表示，思覺失調症屬於精神科的慢性疾病，多發病於青少年晚期到成年早期，發病率ˋ占總人口約1%。思覺失調症的症狀包含妄想(堅信的錯誤信念，常見如被害妄想、關係妄想等)、聽幻覺(耳朵聽到不存在的聲音，多是人聲)、混亂的言語及行為，還會有其他負性症狀(人際退縮、表情淡漠、自我照顧功能喪失)、認知功能障礙和情緒症狀等，容易造成現實感混淆，長期甚至會造成大腦功能喪失。無法純靠抽血或影像檢查診斷，需要精神科醫師藉由臨床會談診斷出，且初期症狀不易察覺，容易錯過黃金治療期。

身心科醫師周伯翰強調，思覺失調症患者治療黃金時期為發病前5年，根據過去和日本 東京大學合作的研究顯示，思覺失調症患者，剛發病前5年大腦功能會迅速下降，因此這段時期立即就醫，穩定服藥，避免病情復發導致大腦功能下降是很重要的，但患者往往在病情穩定後，服藥順從性不佳，導致症狀復發，影響患者的大腦功能，臨床上，使用進紅外光偵測患者大腦功能結果也顯示：患者在穩定接受長效針劑治療後，大腦前額葉功能會逐漸改善的情形。

陳柏安指出，近年來隨著醫療進展，新的抗精神病藥物針劑副作用已經很少，有些針劑1個月打1次，甚至可以3個月打1次，減少患者忘記吃藥導致復發，或是就醫不便。近年國外針對思覺失調症的治療專家建議皆將長效針劑列為治療首選。病患可在身心醫學 科門診和醫師討論治療選項，穩定就醫及接受藥物治療，給自己復原的機會。