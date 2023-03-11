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中年男雙腿痛又癢急就醫 驚見「蚯蚓」爬滿腿

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

60歲陳先生幾十年來，靜脈曲張已經惡化到雙腿明顯出現一條條浮腫、彎曲，如同蚯蚓般的症狀。陳先生起初有穿彈性襪，但是改善程度有限，而且漸漸的雙腿經常又痛又癢，還有色素沉澱、潰瘍等症狀。就醫後接受微創手術，傷口僅有1公分，移除病變靜脈血管，解決長年困擾。

靜脈曲張應及早治療 嚴重恐引發肺栓塞致死

台灣衛生福利部南投醫院整形外科醫師呂明川指出，靜脈曲張簡單的來說就是下肢的靜脈無法有效的回流到心臟，出現不正常的擴張之情形。靜脈越來越鼓，而裡面的血液多是缺氧血，等於整雙腳泡在缺氧的血裡。許多人都覺得靜脈曲張就是不美觀的問題，但靜脈曲張不僅影響外觀，若不盡早處理，除了腿部冒青筋，還可能會腫痛、腿麻、半夜腿抽筋、皮膚色素沉澱、造成傷口潰爛不易復原等症狀，嚴重可能併發肺栓塞而危及生命。

治療方式多元 內視鏡微創傷口小、恢復快、安全性高

呂明川進一步解釋，近年來靜脈曲張的治療有多種方法，包括雷射治療、RF射頻治療、硬化劑注射及手術治療。傳統手術治療需要開多個傷口，將大隱動脈抽除，復發機率低，但由於傷口較多，疼痛感明顯，恢復時間較久。而內視鏡微創手術只需要兩個1公分的傷口，具有傷口小、恢復快、安全性高、復發機率低以及恢復較快等優勢。

呂明川表示，上述患者經過與醫師評估討論後，決定安排微創手術，僅使用兩個1公分的小傷口，清除表淺的發炎異常之靜脈，復發機會低，住院2天1夜後即可返家休養。兩個月後回診，靜脈曲張狀況明顯改善。

患者應盡快至醫院診治 選擇適合的治療方式

呂明川提醒，有靜脈曲張困擾的患者，應盡快至醫院接受診斷、治療，別讓問題拖延、惡化。病人可以在與醫師討論後，選擇適合自己的治療方式，來改善靜脈曲張並且避免後遺症的發生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57012


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