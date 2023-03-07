只要躺下就聽見水流聲…3症狀 姿勢改變就耳鳴

耳蝸炎患者躺下時，中階管依著重力，向下壓迫前庭階管或鼓室階管，引發高低頻迴音。(圖／陳建志提供)

耳鳴門診有一種患者相當特殊，主訴：「每晚一躺下，會聽見一陣『嘩啦~嘩啦~』，好像水流聲。」「一抬頭看天空，會聽見一聲『咕嘟~』，像水壺裡水在晃動。」「一低頭，就聽見水杯敲擊聲，『噹～』半秒鐘，屢試不爽。」他們都是描述一種會被姿勢改變所引發的「暫時性耳鳴」，儼然是「被動性聽幻覺」，這是怎麼回事？

原因一：上半規管裂

顳骨未完全包覆住半規管，上半規管上方跟顱內僅隔一層薄膜。若突然搬重物、打噴嚏、咳嗽或頭部撞擊，該薄膜破裂，內耳跟顱內相通，上半規管會直接暴露於腦脊髓液中。當患者改變身體姿勢時，上半規管鼓起又凹陷，內淋巴液出現多餘的擾動，壺腹內頂帽來回扭動，會引起暈眩。當內淋巴液擾動通過球囊，經由連接管傳進耳蝸管時，震動聽毛，會反覆發出聽覺訊號，出現「迴音」，以高頻為主。

原因二：外耳道炎

外耳道浸水，或者發炎分泌出液體，蔓延到耳膜上。轉頭或改變身體姿勢時，液面跟著晃動，震動聽小骨，傳進內耳，患者就會聽見「迴音」，以低頻為主。

原因三：耳蝸炎

耳蝸因感染、自體免疫、過敏 或缺血而發炎，中階管分泌出蛋白質 濃度較高的內淋巴液，較為黏滯，且比重較高。整條中階管變重，依著重力方向，壓迫鼓室階管或前庭階管。當患者躺下時，壓迫位置改變，震動聽毛，發出聽覺訊號。由於聽毛並非同時擺動，訊號不是同時傳進腦幹，就會被大腦解讀為「迴音」，高低頻都有。

若是上半規管裂，會先請患者靜養至少一個月，避免彎腰搬重物、體力勞動或劇烈運動；若要打噴嚏時，應張口盡快讓氣流排出，避免為了消音而捏鼻閉嘴，如此上半規管裂才有機會自然癒合；同時改善睡眠品質，預防偏頭痛發作，避免飲酒，才能恢復腦部調節（抑制）耳鳴及暈眩的能力。

若是外耳道炎，醫師會直接用抽吸管把分泌物吸乾，局部塗抹消炎藥膏，往後一至二周，請患者保持耳道乾燥，避免洗頭、游泳 或淋雨。

椎動脈壓迫腦幹 也會引起

若是耳蝸炎，建議接受抗組織胺、副腎皮質素及抗生素療法，靜脈注射或口服均可，逐漸緩解耳蝸發炎，療程大約數月。