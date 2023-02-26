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根管治療是什麼？哪些牙齒問題須抽神經？牙醫一一解答

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

俗稱的「抽神經」就是所謂的「根管治療」，許多人一聽就覺得相當害怕，但什麼是根管治療？治療過程真的這麼可怕嗎？又有哪些牙齒問題需要做根管治療呢？臺安醫院牙科部主任李佳燕、主治醫師徐永鎬帶你了解。

什麼是根管治療？帶你從牙齒結構了解

想知道「根管治療」是什麼，必須先從牙齒的結構開始說明。李佳燕主任表示，牙齒的構造由外而內可簡單分為琺瑯質、象牙質、牙髓腔三部分，牙髓腔內富含神經與微血管，是相當適合細菌生長的環境。

徐永鎬醫師指出，若是蛀牙細菌進入牙髓腔內，造成牙髓神經感染，便需要將感染的神經移除，由於牙髓神經在牙髓腔中，而牙髓腔是根管狀的結構，因此這樣的治療方式，就被稱為「根管治療」，俗稱「抽神經」。蛀

牙細菌侵犯牙隨 須盡早治療避免後續致命疾病

什麼樣的情況需要做「根管治療」呢？李佳燕主任表示，病患若需要進行根管治療，大部分都是因為蛀牙已經由外層的琺瑯質一路向內侵犯，穿過象牙質到達牙髓腔的情況。

徐永鎬醫師提醒，若是細菌感染太過嚴重，甚至會造成蜂窩性組織炎、心肌炎或菌血症等，這在治療上會更加困難，而且可能會有致命的危險，因此，牙科醫師才會使用相關器械治療，及早移除受到感染的牙髓神經。

李佳燕主任指出，根管治療的目的就是希望不要輕易拔除牙齒，在牙齒被感染時，盡可能恢復牙齒原有功能，因為每顆牙齒都極為寶貴。

因此，民眾若有蛀牙問題千萬不要一拖再拖，若牙隨神經感染嚴重可能會有相當可怕的後果，應及早接受治療。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56832

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