我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

八旬老翁飯後胸痛休克 送醫發現食物阻塞食道造成

記者胡蓬生／苗栗即時報導
洪吉來主任提醒長輩或小孩吃東西時一定要細嚼慢嚥，才能避免食道阻塞造成的危險。（大千綜合醫院提供）
洪吉來主任提醒長輩或小孩吃東西時一定要細嚼慢嚥，才能避免食道阻塞造成的危險。（大千綜合醫院提供）

83歲陳姓老翁與家人到苗栗遊玩，飯後感覺胸口疼痛，休息後雖有改善，但要上車回家前突然昏倒，經急救回復血壓、心跳後緊急送醫，檢查發現他的食道塞滿食物，花費1個多小時才順利將食物全數取出，原來老翁是因食道阻塞導致胸痛，且食物嗆到呼吸道造成休克和呼吸衰竭。

老翁被送到醫院時，心臟內科醫師先透過心導管檢查，排除心臟血管的問題，接著發現病人無法順利放置鼻胃管，會診肝膽腸胃科醫師以內視鏡檢查，赫然發現老翁的食道塞滿食物。

台灣苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道是胃腸道中最常發生食物或異物阻塞的部位，多數的阻塞最後都可自行通過，僅少部分病人需要內視鏡介入處理。但如果阻塞的物體在食道中停留超過24小時，可能會發生壓力性壞死和穿孔風險，需要特別留意。

他指出，食道阻塞大部分發生在老人及小孩身上，造成的原因多是咀嚼功能不佳或誤食異物。此外，食道狹窄或食道癌病人也會因食道變細而發生阻塞。當發生食物或異物阻塞食道時，最主要症狀是吞嚥困難，由於無法吞嚥唾液，所以口中會出現分泌過多的唾液；另外，像胸骨後方有脹滿感、吞嚥痛、惡心、窒息、呼吸窘迫和衰竭等，也是常見症狀。

洪吉來提醒，家中長輩或小孩吃東西時，要注意他們是否有細細嚼碎後再吞下、吃東西速度不要太快、避免吃太硬或不好消化的食物，才能避免發生食道阻塞造成的危險。

老翁的食道塞滿食物（紅圈處），導致胸痛、休克和呼吸衰竭。（大千綜合醫院提供）
老翁的食道塞滿食物（紅圈處），導致胸痛、休克和呼吸衰竭。（大千綜合醫院提供）

血壓

上一則

壯男晚餐後胸悶與死神擦身 醫：年過40要注意

延伸閱讀

壯男晚餐後胸悶與死神擦身 醫：年過40要注意

壯男晚餐後胸悶與死神擦身 醫：年過40要注意
吞嚥難、喉嚨卡 29歲妙齡女就醫驚罹食道癌

吞嚥難、喉嚨卡 29歲妙齡女就醫驚罹食道癌
胃酸可成癌症元兇 醫生呼籲勿忽視胃酸倒流

胃酸可成癌症元兇 醫生呼籲勿忽視胃酸倒流
他打第3劑新冠疫苗胸悶、胸痛 量血壓竟飆160

他打第3劑新冠疫苗胸悶、胸痛 量血壓竟飆160

熱門新聞

台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32
要遠離肌少症，飲食應攝取足夠蛋白質，增加肌肉量，避免肌肉流失。(Getty Images)

飲食4迷思 銀髮族肌少症上身 補足蛋白質 危「肌」變轉「肌」

2023-02-17 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

2023-02-22 00:28
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（南投醫院提供）

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

2023-02-22 04:10

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風