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皮膚乾癢裂 醫：睡覺戴棉質手套或穿襪子 提高保濕效果

游振昇
皮膚乾裂抓傷多，醫師提醒勤保濕做保養。(圖／台中慈濟醫院提供)
皮膚乾裂抓傷多，醫師提醒勤保濕做保養。(圖／台中慈濟醫院提供)

低溫影響皮膚狀況，乾癢和裂傷多，影響生活，醫師提醒，有些人容易過敏，皮膚容易乾燥的人，更要勤加保養皮膚。

一名37歲男子一到冬季雙手指節與腳根皮膚龜裂，他最近手指節裂痕處增加，疼痛到無法用筆、敲鍵盤，如廁後不敢洗手，他說冬天也有運動習慣，戶外運動或游泳後隔天手指裂痕馬上又多幾條。

台灣台中慈濟醫院家庭醫學科醫師林佳佳說，低溫或冬季乾燥，有皮膚乾燥的人，皮膚角質保水度會變更差，長時間接觸冷空氣會使皮膚更乾，就會緊繃容易裂開，如果還不保護，裂痕就不會癒合復元。

林佳佳臨床觀察，皮膚乾裂不只發生手指腳根，人體最乾燥且會易搔癢的部位是在小腿脛前，常常抓癢到皮膚發紅產生「冬季濕疹」，有「缺脂性皮膚炎」的人因為冬季溫度低，皮脂腺跟汗腺分泌少，肌膚保水功能變差，皮膚過於乾燥引起皮膚發炎，大多發生在末梢血液循環不的好老人家，還有糖尿病、中風病人等新陳代謝疾病問題的人，家屬要注意長輩的皮膚狀況。

林佳佳表示，皮膚已經有裂傷或濕疹，擦藥膏只能幫助傷口盡快恢復，重要的是平時要做好「保濕」，若皮膚覺得癢，應該用輕拍與冰敷患處，取代搔抓以免產生傷口，造成進一步感染。她建議，凡士林乳液、乳霜有滋潤、鎖住水分作用，最好不要選用填加香精或香料，晚間睡覺戴棉質手套或穿襪子能提高保濕效果。

她強調冬天氣溫低，在家開暖氣溫度要適中、不要對人直吹，時間不要太久；洗熱水澡溫度不要過熱，儘量不泡湯，洗澡完馬上擦乳液降低水分流失，若不得已再碰水，最好戴上防水手套，讓肌膚保濕時間拉長，皮膚乾裂問題就不會發生。

皮膚乾裂抓傷多，醫師提醒勤保濕做保養。(圖／台中慈濟醫院提供)
皮膚乾裂抓傷多，醫師提醒勤保濕做保養。(圖／台中慈濟醫院提供)

低溫 中風 醫學

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