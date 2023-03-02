腰痠背痛…上班族久坐少動 小心肌肉失衡

上班族長時間坐著不動，小心造成血管硬化栓塞，嚴重者恐致猝死危機。(本報資料照片)

肌肉 僵硬勿輕忽，小心肌肉失衡造成疼痛不適。一名30多歲職業女性，因長時間坐辦公桌前工作，多年來飽受肩頸疼痛之苦，且常在下午出現痠痛，為了舒緩斜方肌、提肩胛肌緊繃，她常靠按摩球、筋膜槍「急救」，但日復一日終未改善，於是就醫至復健科看診，經過治療及調整生活型態，才真正緩解肌肉疼痛。

新光醫院復健科主治醫師林於廷表示，上班族長時間坐在電腦桌前，同一姿勢維持太久，頸部、肩膀的肌肉容易產生緊繃僵硬，雖然可透過按摩、放鬆等方式，緩解肌肉緊繃的不適，不過歸根究柢，現代人的生活型態，工作就是得維持靜態坐姿，因此應該反過來思考，平時應該訓練肌肉、強化肌耐力，才能應付靜態的久坐。

肌肉失衡較常發生於運動員 身上，但一般民眾也要小心。林於廷以「低頭族」為例，當頭部低下、駝背時，頸部前側肌肉縮短、後頸肌肉拉長，背部肌肉同時被拉長、又要出力維持駝背姿勢，而前側胸廓肌肉長度較短，就無法伸展開來。因此長時間低頭時，身上的肌肉也會習慣代償，以維持低頭姿勢，而過度使用的肌肉過勞，較少使用的肌肉無力，漸漸地各種問題隨之浮現。

「肩頸痠痛不是姿勢不良的問題，而是太久沒有活動。」林於廷說，長時間低頭、駝背等錯誤姿勢，的確可能造成肌肉失衡導致腰痠背痛。其實上班族每半小時起身活動、伸展一次，讓緊繃肌肉放鬆、避免過勞，平衡身體肌肉力量，就可緩解痠痛。

林於廷指出，有些上班族工作壓力大，可能引起自律神經失調，也會伴隨肩頸痠痛，使背部、腰部長期緊繃，多年下來影響睡眠，產生情緒問題。建議可採取三種「內外夾攻」放鬆方式，一是調整運動，二是調整睡眠，三是搭配冥想、肌肉收縮操，讓自己從內到外徹底放鬆。

運動促使腦內啡分泌，可緩解焦慮，建議一周進行5天有氧運動，每次約30分鐘；瑜伽、皮拉提斯、重量訓練，一周可間隔執行2至3次；每天做伸展，隨時舒緩肌肉緊繃。

簡易肌肉收縮操

1. 肩頸肌肉放鬆

吸氣將上半身往上聳肩到底，維持3秒鐘，吐氣並慢慢將肩膀放下，全程閉眼、不想任何事物，專注在自己的呼吸頻率，感受肌肉出力、放鬆的感覺。

2. 手臂肌肉放鬆

將雙手往前伸直，並大力握拳，維持3秒鐘，接著放輕鬆；兩隻手肘向內用力收起，維持3秒鐘，接著放鬆。

3. 腳部肌肉放鬆

坐在椅子上，將膝蓋伸直，腳板出力往回勾，維持3秒鐘，接著放鬆。