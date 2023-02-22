八旬老翁長期吸菸 胸悶就醫意外發現肺部腫瘤

趙剛宏主任提醒民眾，大多數肺癌病人發現時都是晚期，導致存活率較低。（大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣80歲王姓老翁長期吸菸，因感胸悶到大千綜合醫院核子醫學 科接受心肌血流掃描檢查是否有冠狀動脈疾病，檢查過程醫師發現他的左上肺葉處疑似有一大塊腫瘤 ，協助安排X光、電腦斷層檢查並由胸腔內科進一步診斷，證實他的左上肺葉有顆近10公分大的腫瘤，確認為鱗狀上皮細胞肺癌，在接受葡萄糖正子掃描檢查後並未發現遠端轉移，老翁順利接受治療。

大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏表示，肺癌已連續11年高居癌症 死因之首，也是發生率第二高的癌症，大多數肺癌病患如同老翁一樣，發現時已非早期肺癌，罹患肺癌的存活率隨診斷期別越晚就越低，因此若能在肺癌早期診斷出，並盡早接受治療，就能提高病人存活率。

他指出，現行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可協助發現0期和1期的早期肺癌，是揪出肺癌的最佳利器。2022年7月起國民健康署就補助符合資格民眾免費接受LDCT檢查，對象包括有肺癌家族史的50至74歲男性與45至74歲女性；重度吸菸的50至74歲男女且同意接受戒菸服務；50至74歲男性與女性已戒菸15年內的重度吸菸者。