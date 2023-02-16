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耳朵悶悶恐是突發性耳聾 一周黃金治療期搶救聽力

記者林佳彣／台北即時報導
突然發生的聽力喪失、耳鳴如金屬高頻音、蟬叫聲等、耳朵悶塞感、頭暈，恐是突發性耳聾的症狀，應及早就醫，以免錯過一周黃金治療期。（本報系資料照片）
突然發生的聽力喪失、耳鳴如金屬高頻音、蟬叫聲等、耳朵悶塞感、頭暈，恐是突發性耳聾的症狀，應及早就醫，以免錯過一周黃金治療期。（本報系資料照片）

42歲楊先生起床後，發現耳朵悶悶且持續有嗡嗡叫的聲音，不確定聽力有無變差，求醫檢查是左耳「低頻」聽力損傷，逼近「突發性耳聾」，緊急服藥，性好聽力回復正常。醫師指出，病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下都是突發性耳聾的常見原因，黃金治療期為一星期，錯過恐聽力受損。

台北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科主治醫師郭乃文說，如有突然發生的聽力喪失、耳鳴如金屬高頻音、蟬叫聲等、耳朵悶塞感、耳朵有進水的感覺、頭暈，都可能是突發性耳聾的症狀，建議及時就醫，以高劑量類固醇、血管擴張劑，或耳內注射類固醇、高壓氧等治療。

郭乃文說明，突發性聽力喪失的常見原因如病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下等，其檢查包含抽血檢查、心電圖、聽性腦幹反射檢查。

郭乃文提到，不同族群突發性耳聾的聽力恢復程度不一，起初聽力喪失越嚴重、年紀大、有慢性疾病，伴隨頭暈或耳鳴、過晚就醫，恢復狀態較不如預期；反之，一開始聽力損傷輕微、年輕人、及時就醫，聽力恢復的機會與狀態就會比較良好。

郭乃文建議，耳朵若突然出現耳鳴、耳悶、聽力損傷等不舒服情形，應儘早就醫、安排聽力檢查，以免錯過突發性耳聾的黃金治療期。這類患者的飲食清淡、少鹽，作息規律及睡眠充足，可讓聽損恢復機會達到最大。

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