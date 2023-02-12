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幼兒語言發展遲緩 繪本共讀5步驟幫助早期療育

江婉儀
語言治療師李婕瑜鼓勵家長帶孩子，透過繪本共讀提升孩子閱讀力、溝通意願、語言能力。（圖：台北醫院提供）
語言治療師李婕瑜鼓勵家長帶孩子，透過繪本共讀提升孩子閱讀力、溝通意願、語言能力。（圖：台北醫院提供）

今年兩歲半的寶弟只會尖叫、哭泣、用力敲打著門，只會說媽媽，其他話都不會說。台灣台北醫院醫院復健科語言治療師李婕瑜表示，早期療育越早介入，越有機會讓孩子跟上正常發展的腳步，除了透過專業的語言治療訓練，家長若能透過繪本共讀的五步驟，和孩子一起在快樂學習的生活環境下訓練成長，更能事半功倍。

寶弟最初只會講媽媽，不會講其他內容，在早療中心語言治療室內，寶弟用尖叫、哭泣、用力敲打著門表達情緒與需求。寶媽流著淚描述，這就是寶弟語言發展的狀況。

李婕瑜說，對學前幼兒而言，除了基本的生理需求外，玩樂占據了生活多數時間，通常幼兒會專注於自己感興趣的事物，如何在與幼兒互動時能同時滿足幼兒的好奇心，又能符合家長對於幼兒學習口語的期待，經常是家長在育兒時的一大課題。

寶媽與寶弟經過半年的語言治療課程及在家訓練，現在的寶弟不僅可以安靜坐在椅子上學習，會說的詞彙數量也已經增加不少，能夠使用簡單的語句表達自己的需求，並且順利進入幼兒園就讀。

李婕瑜表示，她鼓勵家長帶著孩子，一起透過繪本共讀提升孩子的閱讀力、溝通意願、語言能力，繪本共讀的方式有許多種，在與孩子共讀繪本時，建議將可能干擾活動進行的物品收起來，例如放下手機、關掉電視、選擇安靜的環境，營造能讓孩子放鬆、保持專注力的環境與氛圍。

另外，也可以讓孩子隨心所欲地摸一摸、翻一翻繪本，讓孩子先對繪本充滿興趣與好奇，接著享受繪本共讀的過程，在繪本共讀時，要針對孩子對繪本感興趣的地方講述，不要逐字照著文字。

李婕瑜說，家長可透過「吸引、詢問、讚美、示範」5個共讀關鍵步驟，包含一、吸引幼兒注意力；二、透過繪本的插圖及故事內容，詢問孩子問題增加互動性與想像力；三、無論孩子說的是否正確，可以給予誇張的口頭讚美增加成就感與參與動機；四、可以將孩子所說內容或聲音示範、擴展為更豐富的語句；五、訓練多次後，共讀時可鼓勵孩子嘗試重述家長說過的內容。

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