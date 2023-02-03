7歲男童上課都在睡 竟是呼吸中止症作祟

醫師林恆甫說明，紅圈處為男童腺樣體肥大以及扁桃腺肥大。（長安醫院提供）

台灣台中市7歲男童從小睡覺就打呼，近期學校老師反映他常在上課睡著，導致學習跟不上進度，經向長安醫院求診，查出是睡眠呼吸中止症，經接受扁桃腺及腺樣體切除手術 ，三個月後，不再嗜睡、注意力不集中了。

據統計，約10%到30%學齡前兒童有習慣性打鼾，其中睡眠呼吸中止症約占1%到3%。

長安醫院小兒科醫師陳震南說明，注意力不足和睡眠呼吸中止症症狀類似，若兒童夜間出現習慣性打鼾、容易驚醒、尿床，白天出現張口呼吸、躁動、注意力不集中、學習障礙、有體重過輕或長不大的現象等症狀，家長應該要注意。

長安醫院耳鼻喉科林恆甫醫師表示，內視鏡檢查發現男童有腺樣體肥大以及扁桃腺肥大的問題，而這也是大部份患有睡眠呼吸中止症的主要原因。經與男童父母討論後，接受扁桃腺及腺樣體切除手術治療，術後隔天順利出院，在門診追蹤三個月後，再次安排做睡眠檢查已經正常。

家長回診時也說，兒子睡覺打呼以及白天嗜睡或注意力不集中的狀態幾乎沒有發生了。