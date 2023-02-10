高蛋白飲食減重 5大隱憂
一般成年人每公斤體重吃0.8至1克蛋白質就足夠，約每餐一掌心的量，若經常重訓或運動選手才需要吃高蛋白。很多人以為多吃肉、少吃飯能減重，有人一天吃六、七個蛋，還喝高蛋白粉，這樣沒問題嗎？經常高蛋白飲食，對身體有哪些影響？
1.損害肝臟、腎臟
蛋白質的最終產物是含氮廢棄物，須透過肝臟轉變為尿素後，才能經由腎臟的排除到體外。若蛋白質長期吃過量，身體產生過多的氮，會增加肝臟和腎臟負擔，特別是已有問題的肝腎，必須更努力工作才能代謝，長期腎臟及肝臟會受損。
2.骨質疏鬆
尿液排除蛋白質的代謝產物，如尿酸、尿素等含氮廢棄物，會一併帶走尿鈣，因此過量的蛋白質會增加鈣質流失，長期下來，易骨密度不足，發生骨質疏鬆。
3.體重增加
網路流傳，吃高量蛋白質、少吃碳水化合物的飲食，有助減重。但過量蛋白質在體內會轉化成脂肪和糖，最後會變成脂肪儲存起來，隨時間不斷重複這個循環，體重就可能增加。
4.增加心血管疾病風險
大多數蛋白質飲食，以動物性蛋白質為主，無形中會吃到過量的飽和脂肪及膽固醇，如此便會增加體內血脂肪、血膽固醇的濃度，增加心血管疾病風險。
5.易有便祕
一般植物性的穀類、蔬果，在胃部消化時間約2小時，高脂肪、高蛋白質食物，得花4至5小時才能消化，若要完全消化排除，通常需要2至5天時間。因此，經常吃高脂肪、高蛋白的食物，蔬果又吃得少，腸胃蠕動慢，就容易便祕。吃太多紅肉、加工肉類，體內會生成過多自由基，研究發現與大腸癌、乳癌、攝護腺癌等發生呈正相關。
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