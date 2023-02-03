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術後心臟衰竭 裝葉克膜救他一命

王燕華
花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了一個多月，心臟外科主任黃振銘(右)醫護團隊悉心照料，讓蘇姓男子可以拆掉葉克膜，返家團圓。(圖：門諾醫院提供)
花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了一個多月，心臟外科主任黃振銘(右)醫護團隊悉心照料，讓蘇姓男子可以拆掉葉克膜，返家團圓。(圖：門諾醫院提供)

一名45歲蘇姓男子去年11月心臟衰竭動手術，術後出現右心衰竭狀況，安裝葉克膜住加護病房長達54天，在台灣花蓮門諾醫院醫護團隊努力救治下，移除葉克膜，順利出院。

蘇姓男子有先天性心室中膈缺損，因20多歲才接受心室中膈修補手術，再加上主動脈瓣膜問題以及柏格氏症，導致心臟功能衰弱且容易喘。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘說，先天性心室中膈缺損是最常見的先天性心臟疾病，大部分病童會在一歲前自動關閉，少部分需要手術修補，且是愈早愈好，否則隨著年齡愈大，出現心臟衰竭、肺動脈高壓的情況會更嚴重。

去年11月，蘇先生因為重度主動脈瓣膜逆流和重度三尖瓣逆流導致心臟衰竭，進行主動脈瓣膜置換手術，手術過程順利，術後第二天出現右心衰竭狀況，醫師為他裝上葉克膜，搭配服用藥物，住在加護病房期間，蘇姓男子都清醒，但因為安裝葉克膜，無法說話和翻身。

門諾醫院表示，蘇先生住院期間出現多次出血和感染，醫護團隊逐一克服，還曾半夜出血，醫師二話不說趕到醫院為他修補血管，葉克膜安裝54天後終於移除，並在去年最後一天拔除呼吸管，換上氧氣面罩，終於可以不再仰賴呼吸器自主呼吸。

出院前與家人到加護病房致謝，感謝護理師日夜悉心照顧，還說笑話、為他加油打氣，也謝謝心臟外科、加護病房主治醫師以及整形外科醫師的用心醫治，讓他能回家

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