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6歲女童胸部隆起、身高超前「性早熟」有哪些不良影響？

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

6歲11個月大的李小妹，因媽媽發現其胸部突起，至醫院兒童內分泌科就診，李小妹在班上算高，在門診測量其身高140公分(大於第97百分位)，體重35.8公斤(大於第97百分位)，進一步骨齡檢查，發現將近七歲的李小妹骨齡明顯超前，已有12歲大。

中樞型性早熟 施打抑制針治療改善

台灣奇美醫學中心兒科部兒童內分泌科醫師陳毓劭指出，雖然當下李小妹的身高，貌似沒有問題，但運用骨齡預估其成年身高，將僅有151公分，再進行性釋素刺激測驗，診斷李小妹患「中樞型性早熟」，在經過六個月的追蹤，李小妹開始接受性早熟抑制針(GnRHa)治療。

性早熟加速生長板閉合 身高將停滯成長

陳毓劭說明，性早熟的表現為男生在九歲前睪丸變大，女生則是八歲前開始胸部發育或是十歲前來月經。性早熟帶來的不良影響，包括成年身高的損失以及月經過早。因為過早進入青春期，體內性荷爾蒙上升，加速生長板閉合，雖然在這過程中，病人的身高，會因為性荷爾蒙的作用而快速增加，但是當生長板提早閉合、病人不再長高時，就像龜兔賽跑，故事中那跑得快的兔子，停下來之後，連烏龜都會超越她。

生長異常應及早就醫診治

至於哪些情況會建議，進一步至兒童內分泌科評估？陳毓劭建議，如果有注意到男孩在九歲前睪丸增大、長陰毛，女孩在八歲前胸部發育、長陰毛(包括八歲後發現胸部突起，不確定是否八歲前就已發育)或是女孩十歲前初經來潮或是男、女孩身高突然快速增加等以上情況，都可以帶孩子到門診與醫師討論。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56539

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