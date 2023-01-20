胸痛、冒冷汗竟然不是心肌梗塞 超音波照出意外結果

圖片來源 ／健康醫療網

「頭痛醫頭，腳痛醫腳」是民眾選擇掛哪個科的第一反應。不過，人體結構繁複，身體某些位置發生疼痛時，不一定就是生病的地方。奇美醫院家庭醫學 部主治醫師蘇若荃說明，曾有民眾感到胸痛、冒冷汗，擔心是心肌梗塞而掛急診，反覆檢查卻無異樣，最後照腹部超音波，才發現是「膽結石」卡在膽道造成絞痛！

器官位置相近、不同病因但症狀相似等，都是導致民眾掛錯科的原因。例如情緒憂鬱胸悶跑去掛胸腔科，心臟問題造成喘跑去掛胸腔科、上腹腸胃問題掛到心臟科，都是常見狀況。

蘇若荃表示，曾有民眾感覺到胸口痛，擔心是心肌梗塞危及生命，趕緊掛急診、做一系列心臟檢查，但抽血後卻沒有問題。過了幾天又開始劇痛，甚至痛到冒冷汗！再度送急診，這次考量胸痛反覆發生，懷疑可能是心絞痛，因此進行心導管治療，卻發現心臟血管功能很健康，讓人不解。最後，醫師終於想到距離心臟最近的是上腹部器官，做了腹部超音波檢查後，發現是膽結石卡在膽道造成絞痛，最後使用內視鏡取出膽結石，也放下心中的大石頭。

蘇若荃說明，上腹部疼痛和心肌梗塞胸痛的位置相近，可能誤導民眾判斷。好在一般膽結石造成膽囊炎經過治療不會有生命危險。但若真的是心絞痛或心肌梗塞卻誤以為胃痛或膽絞痛而延誤就醫，後果就不堪設想。

民眾若是跑遍各個診間找不到病因、不知道掛哪一科，蘇若荃建議可以先掛家醫科，醫師會為病患診斷、做初步確認，即使當下不易判別，也會協助病患進一步檢查，或是轉至其他專科治療，是安全保險的做法。

膽結石的症狀與治療

膽囊位於右上腹部，負責儲存肝臟製造的膽汁，當我們進食後，膽囊會擠出膽汁幫助分解脂肪。若排出不順，膽囊中的膽固醇，膽紅素等成分形成了結晶沉澱，就稱為「膽結石」。高風險族群包括家庭遺傳、肥胖 、多次懷孕、中高齡婦女、嗜食高膽固醇食物、嗜食油膩食物、嗜食甜食、糖尿病 或其他消化道器官病史等。

膽結石不一定對人體有影響，如果膽結石只停留在膽囊裡面，不會有症狀，不需要積極治療，只需定期追蹤，多補充水分及高纖蔬果、清淡飲食、避免高脂肪及油炸食物即可。

一旦膽結石掉入膽道又無法自行排出就會造成腹痛、胸痛、膽絞痛、噁心嘔吐、食慾差容易飽等症狀。治療方式包括口服膽汁溶解法、膽石溶解藥物、內視鏡逆行性膽胰管取石 、膽囊造口引流與取石、開腹或腹腔鏡膽囊切除術。如一再復發，則必須考慮是肝內膽管或肝外膽管的結石，建議尋求消化內科和一般外科醫師的治療。

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資料來源：健康醫療網

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