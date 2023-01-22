生長激素缺乏症 7歲童僅108公分 醫：長太快、太慢都是警訊

家中小朋友的發育，過猶不及都須注意。（Getty Images）

7歲黃小弟弟過去一年長高不到4公分，身高僅約108公分，明顯矮同齡小朋友一大截，媽媽急帶著他求診，發現他骨齡僅2歲，確定為生長激素缺乏症。經半年追蹤，開始生長激素治療，醫師提醒注意家中小朋友發育是否異常，過猶不及都須注意。

台灣奇美醫學 中心兒童內分泌科主治醫師陳毓劭說，造成身材矮小原因很多，藉由問診、身體評估、骨齡、抽血等檢查，區分為「正常的變異」及「病理性的生長遲緩」二項；其中「正常的變異」係指家族遺傳性生長發育遲緩以及體質性生長遲緩。

而病理性的生長遲緩包括內分泌疾病(如甲狀腺機能低下、生長激素缺乏症等)、遺傳性疾病(透納氏症、普瑞德威利氏症候群)、慢性疾病(腎臟、腸胃道疾病等)、營養不良、低出生體重兒生長障礙以及特發性身材矮小。找出造成身材矮小原因，才能對症下藥。

陳毓劭舉例，若為營養不良或體重過輕孩童，需要營養評估，改善營養攝取；甲狀腺機能低下兒童，可給予甲狀腺素補充；而符合生長激素適應症的小朋友(如：生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)，提供適合的生長激素治療。

至於何種情況會建議進一步至兒童內分泌科評估？陳毓劭建議，如果孩子身高不足或身高增加速度不足(2、3歲後每年長不到4公分)或其他生長方面疑慮，都可以與醫師討論。