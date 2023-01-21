晚期心衰竭 1手術解決2難題

62歲詹女士（右）表示，每次電擊都像被火車撞，真的很痛苦。（記者楊雅棠／攝影）

晚期心臟衰竭的病人，即便已裝了心室輔助器以延長心臟移植等待時間，但有些病人會出現心律不整導致心室頻脈而需要反覆電擊，有病人形容每次電擊都像「遭火車撞」。為一次解決兩種問題，台灣台大醫院將心室輔助器植入和電燒兩項手術 合併施行，成功治癒兩名病患，成為台灣和亞洲能同時執行此技術的醫學 中心。

62歲詹女士有嚴重心臟衰竭，因心室頻脈頻繁發作而多次進行電擊去顫及電燒手術等治療，無法離開醫院。她表示，「每次電擊都像被火車撞，曾連續電擊三次，真的很痛苦。」去年裝置左心室輔助器同時進行手術型心外膜頻脈電燒，術後不僅可以離開醫院，也能自如地上下樓梯。

台大醫院心臟血管外科主治醫師王植賢表示，心衰竭的病人通常先以藥物治療，晚期心臟衰竭病人經評估則可用心室輔助器或心臟移植治療。裝上心室輔助器後兩年存活率達七成、五年存活率也有六成，剩下的病人可能因為其他因素而無法延長存活，其中一項就是心律不整。

王植賢說，刺激心臟收縮的電生理訊號傳導系統出問題，就會產生心律不整，出現各種不正常的心跳。通常會使用去顫器電擊，讓心臟回到原本規律的節奏，但如果心律不整頻繁發生導致反覆電擊，則會考 慮使用導管進行心臟內膜電燒手術治療。

針對心臟衰竭合併心律不整的病患，台大醫院整合內、外科醫療團隊，在外科植入心室輔助器的手術過程裡，同時由內科的心律不整團隊利用3D立體電生理定位電燒術，偵測心臟傳導電位訊號，定位心律不整發作部位，用電燒導管對心臟外膜進行燒灼，一次解決兩種複雜問題。

台大醫院心臟內科主治醫師賀立婷表示，兩項手術單獨進行已行之有年，但如果先裝輔助器之後再進行電燒，必須等傷口癒合才能執行，至少要等上兩個月。不過，合併手術也因為時間拉長、風險提高，因此醫師有縮短手術的時間壓力。