我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

冬季好發鼻竇炎 嚴重恐釀腦膜炎

陳雨鑫
長期鼻竇炎不處理，發炎狀況可能延伸腦部，嚴重恐引發腦膜炎。（Getty Images）
長期鼻竇炎不處理，發炎狀況可能延伸腦部，嚴重恐引發腦膜炎。（Getty Images）

冬季一到，許多人的鼻水開關好像故障了，止也止不住，醫師表示，成人罹患鼻竇炎患者比幼兒還多，若長期嚴重鼻竇炎不處理，發炎狀況可能延伸至腦部，嚴重者恐引發腦膜炎，威脅性命。

台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師呂亦翔指出，鼻竇炎可粗分細菌性以及病毒性鼻竇炎，慢性以及急性鼻竇炎。細菌性以及病毒性鼻竇炎，從名稱可以得知，分別由細菌、病毒引起。病毒性鼻竇炎通常7到10天症狀會緩解，但是病毒性鼻竇炎會讓整體的免疫力下降，原本寄居在鼻腔內的細菌可能伺機而動，後續容易引起細菌性鼻竇炎，約有2%病毒性鼻竇炎會再引起細菌性鼻竇炎。

所謂急性鼻竇炎，是指一個月內出現如黃綠色鼻涕、咳嗽、鼻塞、鼻涕倒流、臉或眼眶周圍腫脹、頭痛、嗅覺變差等鼻竇炎症狀；慢性鼻竇炎則是指症狀超過三個月以上。另外，還有反覆發作的鼻竇炎，是指一年發生超過四次急性鼻竇炎者。

呂亦翔表示，免疫力不佳者是鼻竇炎好發族群，例如免疫力不是很好的長輩，很容易感染「黴菌型鼻竇炎」，這類的鼻竇炎，如果處理不佳，很可能引發腦膜炎。

為何冬季容易發生鼻竇炎？呂亦翔解釋，造成鼻竇炎有六大原因，包括感冒、過敏、氣喘、先天鼻結構異常、免疫系統不佳、傷口感染等。冬季因為氣溫低，鼻孔容易放大吸氣，增加過敏的機率，低溫也會讓免疫功能變差，一連串的反應，都會使原本體弱的民眾，增加被病毒或細菌感染的機率。

呂亦翔表示，鼻竇炎特色，除了是「黃綠色」的鼻涕以外，還有嗅覺喪失，許多患者初期會以為自己感染新冠肺炎，若因嗅覺喪失懷疑是否罹患新冠，可先快篩，結果若呈現陰性，又有黃綠色鼻涕，就能懷疑應該是鼻竇炎作祟。

急性鼻竇炎若沒有馬上處理，長期反覆發炎，很可能就變成慢性鼻竇炎，容易影響睡眠，加上反覆發作，即使開刀可能效果有限。呂亦翔指出，治療慢性鼻竇炎，如果屬於開刀後仍舊復發的頑固性鼻竇炎，可採用生物製劑協助，擺脫鼻竇炎的困擾。

免疫力 過敏 醫學

上一則

穿襪子睡覺改善睡眠？醫：需更多研究釐清 但有「這」好處

下一則

「性交頭痛」恐蜘蛛網膜下腔出血致命 須電腦斷層檢查

延伸閱讀

廣東刮痧板紅到歐美各國 掀起健康美容新潮流

廣東刮痧板紅到歐美各國 掀起健康美容新潮流
小孩鼻涕多用吸鼻器 出現「1情況」快去看醫生

小孩鼻涕多用吸鼻器 出現「1情況」快去看醫生
天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力
中國確診、死亡被低估 拜登表示隱憂

中國確診、死亡被低估 拜登表示隱憂

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

2023-01-13 00:30

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽