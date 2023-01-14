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預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

腦血管疾病泛指所有影響腦血管和腦部血液循環的疾病，其中又以缺血性中風和出血性中風比例最高。

台灣奇美醫學中心神經內科主治醫師留維廷說明，腦中風往往會造成不同程度的神經功能障礙，產生的失能更是殘障的主因之一；根據台灣衛生福利部國民健康署公布2020年健保費用前20大疾病，腦血管疾病高居第7位。

腦中風常見的臨床表現包括：意識改變、肢體無力、感覺異常、口歪眼斜、言語不清、吞嚥障礙、視野缺損、步態不穩、頭暈、流口水、大小便失禁等。

根據奇美醫學中心統計2010年至2021年共有15,160位腦中風病人，其中缺血性中風11,728位、出血性中風3,392位，以男性居多，年齡41至65歲工作族群最高。且隨著人口老化，腦中風病人逐年增加，每年約增加1,000位。

2大檢查 評估腦血管疾病危險性

留維廷主治醫師指出，頸部動脈血管超音波以及腦部磁振造影是目前評估腦血管疾病危險性的兩大利器。

1.頸部動脈血管超音波能檢查兩側顱外頸動脈是否有狹窄、阻塞、鈣化、斑塊甚至是動脈瘤或先天血管畸形。

2.腦部磁振造影則可評估顱內血管的狀況，並早期發現是否有腦血管疾病所引起的微小梗塞、出血、腦血管畸形、腦萎縮或腦實質病變。

治療三高 有效減少腦血管疾病發生

腦血管疾病危險因子主要包含高血壓、高血糖、高血脂、心律不整、吸菸、喝酒以及肥胖，尤其隨著年紀的增長，三高的機率也增加，因此更需留意。留維廷主治醫師提醒，若有診斷為三高的民眾，也要按時服藥，定期針對腦部和心臟做相關檢查，也要維持良好的生活和運動習慣；早在2007年知名期刊Stroke研究就指出，積極控制三高搭配飲食改變以及運動，能有效減少80%再中風的風險。

【延伸閱讀】

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【全面防腦中風五原則】糖尿病控制不好危機多　中風機率為常人兩倍！


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56485


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