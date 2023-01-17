便祕9大原因 「堅持每天都要排便」也是其中之一

連續三天以上沒有排便即為便祕，要找出原因，避免影響生活品質。（Getty Images）

據CNN報導，連續三天以上沒有排便即為便祕 ，原因包括纖維不足、吃太多糖、罹患巴金森氏症、大腸激躁症等，甚至「堅持每天需要排便」的想法都是原因。

便祕的原因大致可分為以下九種：

1.缺乏纖維和水分

你吃進什麼會影響它如何出來，這就是為什麼飲食不均為便祕主因。規律飲食最需要的兩大重點是水分和纖維，人每天需要25到30克纖維，但大多數人攝取不足。優質纖維來源於全穀物、水果和蔬菜。導致便祕的食物包括精製糖、動物脂肪和乳製品，同時，人每天還需要約1700至2200公克的水分。

2.堅持每天都要排便

錯誤觀念也是造成便祕的主因之一，醫生稱之為「假性便祕」。由於擔心沒有每天排便，造成民眾依賴瀉藥和灌腸劑，若產生依賴性，一旦沒使用瀉藥就會排便困難。其實，一兩天不排便並沒有害處。

3.日常習慣改變

改變日常習慣是便祕的主因之一，例如改變進食、運動量變少、長途搭飛機坐著、「認馬桶」不喜歡在外面上廁所，這些都是旅行時經常「大不出來」的原因。

4.兒童常忽視便意

忽視便意是便祕的一個重要原因，兒童尤其如此。當腸子告訴你「有感覺了」，就去解放吧。

5.懷孕

大約一半的孕婦有便祕症狀，隨著胎兒長大會對消化道施加壓力、懷孕和補充鐵質引起的荷爾蒙變化也有影響。最好的治療方式是攝取大量纖維、水分和活動，同時應避免使用瀉藥，恐刺激子宮收縮。孕期若想補充任何膳食纖維補充品，請務必先諮詢醫生。

6.老人活動不足、服用處方藥

老年人便祕的原因諸多，包括活動量少、食欲不振而依賴加工食品或易於準備的食物、服用的處方藥中有許多會導致便祕。如果便祕已影響到日常生活，建議尋求專業醫療協助檢查目前服用的藥物。另外，老年人為了避免夜間跑廁所而減少飲水，也會造成便祕。因此，老年人需要攝取足夠的水分、纖維和活動量。

7.大腸激躁症

大腸激躁症（IBS）會引起腹痛、腹瀉與便祕。如果每月出現至少三次上述症狀，且持續至少三個月，建議就醫檢查是否罹患大腸激躁症，並與醫生討論應避免攝取的食物，以及如何改善生活方式。

8.服用特定藥物

如果你經常行動不便，請醫生檢查你正在服用的所有藥物，包括成藥、處方藥、和補品等，都是便祕的常見原因。常見的成藥如胃藥、補鐵劑等；會引起便祕的處方藥包括某些治療疼痛、憂鬱症、巴金森氏症、心臟病 和高血壓 的藥物。

9.其他病因導致便祕

便祕可能是更嚴重問題的警訊，包括神經系統疾病，如巴金森氏症、多發性硬化症，還有生長或其他使結腸變窄的情況，也可能是原因。因此，如果服用瀉藥超過三周，或每周排便次數經常少於三次，建議盡速就醫請醫生檢查是否有健康問題。

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