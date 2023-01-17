糖尿病合併高血壓、高血脂 恐中風

血糖若控制不佳，容易併發視網膜病變、視力不良甚至失明，糖友最好每天每餐自我檢測糖化血色素。（本報資料照片）

糖尿病 併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率，近年顯著增加。根據台灣糖尿病年鑑統計數據顯示，若血糖 控制不佳，容易併發視網膜病變、視力不良甚至失明，尤其併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率，自2000年的9.2%翻倍成長到現在的17.9%。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說明，九成糖友的血糖、血壓、膽固醇沒達標，引起大、小血管併發症的風險相當高。

雖然近年整體糖友因糖尿病死亡的比率下降，但因心臟病、惡性腫瘤、肺炎死亡的比率卻持續增加。黃建寧警示：「不是只有血管硬化才會造成心臟衰竭，糖尿病本身就會造成這些事情。」

許多糖友即使血糖高，卻誤以為沒有症狀就不用處理，但是高血糖對血管的傷害是無形的，隨著損傷的累積，容易誘發各種併發症。大血管病變如心血管疾病、腦血管疾病等；小血管病變如眼睛病變、腎臟疾病等。

近年新確診糖友合併高血壓 與高血脂的比率也不斷上升，每兩位新糖友就有一人同時有高血壓，三種疾病之間相互加乘影響，容易增加中風等併發症的風險。

黃建寧強調，糖友不僅要控制血糖 (A1C)在7%以下，血壓(Blood pressure)小於130/80Hg及膽固醇(Cholesterol)小於100mg也是控糖關鍵，三項都達標能讓併發症大幅下降。

然而，目前「ABC三指標」卻有高達九成的糖友沒達標。黃建寧提醒「CRM照護」，也就是心血管、腎臟和新陳代謝(cardio、renal、metabolism）三件事都是有關連的，「糖腎要共同照護、心腎要共同照護」。

黃建寧強調，對於糖尿病的代謝症候群要提早介入預防，把潛在患者找出來，實施飲食控制、運動介入等，以預防後續脂肪肝的發生，「脂肪肝是整個代謝裡很重要的問題，糖尿病的控制不光只是血糖，還包括血糖、脂肪肝的預防等等、心臟病的控制、腎病變的這些預防，都是未來要預防的策略。」黃建寧說。

黃建寧表示，穩定的血糖控制有助於降低大、小血管併發症的發生，醫師會綜合評估相關共病、年齡、高低血糖風險、生活型態去制定最合適的治療方案，建議糖友在規律監測、用藥的基礎上，搭配飲食與運動等生活習慣的改變。

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