明顯致癌 加工肉品添「亞硝酸鹽」 科學家籲禁用

一位著名科學家敦促禁止在食品中使用「亞硝酸鹽」，因為最新研究強調經常食用培根和火腿等加工肉類「明顯會導致罹患癌症的風險」。（路透）

一位著名科學家敦促禁止在食品中使用「亞硝酸鹽」，因為最新研究強調經常食用培根和火腿等加工肉類「明顯會導致罹患癌症 的風險」。

衛報報導，貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）的科學家進行的研究發現，與餵食無亞硝酸鹽豬肉的老鼠相比，餵食含有化學物質（用於醃製培根並使其呈現獨特的粉紅色）的加工肉類飲食的老鼠患癌性腫瘤 的機率高出75%，此外，還發現與對照組相比，餵食亞硝酸鹽醃製豬肉的小鼠腸道腫瘤增加82%。

鑑於這項研究，學者呼籲政府改變其對加工肉類中亞硝酸鹽的立場，並強調「這項新研究的結果使與亞硝酸鹽醃製肉類相關的癌症風險更加清晰，每天食用含亞硝酸鹽的培根和火腿對公眾健康構成非常現實的風險」。該研究還發現餵食類似數量無亞硝酸鹽豬肉的老鼠並沒有增加腫瘤風險，進一步證明食用這些化學物質對癌症風險有重大影響。

據悉，在英國 銷售約90%的培根被認為含有亞硝酸鹽，之前的研究表明亞硝酸鹽與腸癌、乳腺癌和前列腺癌的出現有關。儘管含15%亞硝酸鹽的加工肉類的飲食攝入量相對較高，但研究人員表示研究結果表明「即使攝入更少的肉類，仍可能增加患癌症的風險」。