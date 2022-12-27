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天冷心肌梗塞猝死殺手 醫師：心臟隱痛快求醫檢測

記者曾增勳／桃園即時報導
最近幾波流來襲，心肌梗塞病例增加。（圖／ingimage）
最近幾波流來襲，心肌梗塞病例增加。（圖／ingimage）

台灣最近幾波寒流來襲，心肌梗塞病例增加，東海大學法學院院長、南山人壽獨董卓俊雄疑似心肌梗塞病逝高鐵，冠心病常見中壯年罹患猝死，衛福部桃園醫院心臟科主治醫師林繼雄表示，許多病人可能罹患冠心病不知，起初心臟隱隱作痛，短暫輕微而疏忽，建議民眾遇心臟隱隱作痛症狀趕快求醫檢測

台灣中壯族群常見罹患冠心病而不自知，冠心病往往突發心肌梗塞猝死主因，尤其急救必須迅速送醫，不少心肌梗塞病人延遲送醫不治，林繼雄說，心肌梗塞突然發生，必須盡早送醫到院搶救。

林繼雄表示，病心病人可能自己都不知道，起初病狀心臟輕微隱隱作痛，有時來得很短暫、一下子就過去，被民眾疏忽掉，任由冠心病持續，天冷時，血管斑塊破裂脫落，形成血管栓塞，引發急性心肌梗塞，發生時很突然，尤其天冷氣候要特別注意，血管容易收縮，萬一血管斑塊引起心肌梗就很危險。

尤其許多年長者習慣性經常早起出門作運動，天氣寒冷運動要非常小心，林繼雄建議，年長者出門運動不要太早起床，等太陽出來天氣暖和再出門，做好禦寒保暖措施，降低血管收縮，否則不一定是心肌梗塞，也常見發生腦中風，若遇有持續心臟隱隱作痛、胸悶，最好到有規模醫院找心臟專科醫師討論和檢測，早期發現早期治療。

最近幾波流來襲，衛福部桃園醫院心臟科主治醫師林繼雄提醒民眾預防冠心病症。（取材自...
最近幾波流來襲，衛福部桃園醫院心臟科主治醫師林繼雄提醒民眾預防冠心病症。（取材自衛福部桃園醫院）

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