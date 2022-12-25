嬰幼兒尚無法表達 醫師籲天氣冷父母這些事不要做

台中市茂盛醫院上午迎來1位聖誕寶寶，院方贈送應景的抗寒麋鹿服、帽子、耶誕襪抗寒，增添不少耶誕氣息。（茂盛醫院提供）

近日天氣寒冷，台灣台中市茂盛醫院兒科醫師簡佳裕提醒，大人常用的暖爐、電毯、發熱衣、暖暖包，因為屬於局部熱源，使用不慎恐讓幼兒燙傷，建議勿用，應採取洋蔥式穿搭、戴上帽襪，以及室內可開暖氣，才是最安全有效的抗寒法寶。至於，有些家長想帶小孩上山追雪、堆雪人，他也擔心夜裡恐失溫，建議最好不要。

茂盛醫院上午迎來1名聖誕寶寶，新手爸媽覺得醫師像是聖誕老人般把孩子帶來送給他們，感到開心又感恩。負責接生的麻醉科醫師廖信明、婦產科醫師陳彥宇代表院方贈送應景的抗寒麋鹿服、帽子、聖誕襪給剛出生的寶寶抗寒，增添不少聖誕氣息。

影片來源：聯合新聞網

簡佳裕說，要幫嬰幼兒保暖的安全方法就是洋蔥式穿搭，衣服不需太厚重，要視環境隨時穿脫，只要胸腹部的核心溫度夠，就不會受寒。頭部是血液循環較快的部位，幼兒的髮量不多，戴帽子會有很好的保暖效果，手與腳也可適時穿上手套、襪子。室內則可使用暖氣，溫度維持在24至25度，因為熱源穩定且持續，溫度也適中，能避免暖爐這種局部性熱源發生燙傷等危險。

他說，這幾天寒流讓聖誕節 有氣氛，很多人全家衝山上賞雪 、堆雪人，但建議最好不要帶嬰幼兒去，因為夜晚容易失溫，而幼兒卻不會說話，無法及時喊冷。另外，發熱衣雖可將水氣排除在外，但幼兒一流汗反而把水氣包在發熱衣裡面會更冷，而電毯和暖暖包產生溫度可持續高達40度以上，恐燙傷起水泡，反而更危險。

簡佳裕說，泡湯、洗熱水澡也都不適合幼兒，下水洗澡前應用手背試過水溫，勿超過40度，避免孩子燙傷。另，也呼籲家長千萬不要怕幼兒受寒就抱到大床同眠，以免發生被子堵住口鼻，或受大人擠壓而發生猝死 的意外。