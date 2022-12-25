出現5症狀恐末期 9成患者不知自己罹患慢性「這病」

（圖：健康醫療網提供）

根據統計，台灣每8名成人中就有1人可能發生慢性腎臟病，然而高達96.5%的患者未認知到自身腎臟出問題。台灣腎臟醫學 會提醒，腎病四大高風險族群包含「三高 者」、「肥胖 者」、「吸菸者」及「長期服用止痛藥者」，若出現「泡水高貧倦」五大症狀恐已是末期，及早發現才能延長腎臟壽命，共創「腎事太平」。

「腰子」亮紅燈 醫病逆轉腎

台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志表示，全台慢性腎臟病患者約254萬人，每8名成人中就有1人可能發生慢性腎臟病，其中三高族群占比過半。四大腎病高風險族群包含「三高者」、「肥胖者」、「吸菸者」及「長期服用止痛藥者」，風險不可輕忽，民眾要更積極關心自己的腰子，及早挽救腎功能。然而，研究顯示96.5%患者不知自身腎臟出問題。

5症狀恐末期 「腰子」亮紅燈

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說明，腎臟病早期症狀不明顯，出現「泡水高貧倦」五大症狀，也就是「泡」沫尿、「水」腫、「高」血壓、「貧」血、「倦」怠，可能已進展至腎病末期，恐錯失早期介入保護腎臟功能的黃金時機。特別提醒四大高風險族群要特別注意：

一、三高者：

由於高血糖、血壓、血脂會加重腎臟負擔，三高患者罹患慢性腎病的機率比一般人高出近4倍，因此除了積極控制三高，更要定期追蹤腎功能。

二、吸菸者：

吸菸會破壞腎臟結構，甚至引發蛋白尿，也就是俗稱的泡泡尿。而蛋白尿在初期難以用肉眼觀察，需要透過尿液檢查才能進一步分析。

三、長期服用止痛藥者：

慢性疼痛患者若長期服用非類固醇抗發炎止痛藥，可能會造成腎臟的傷害，甚至引發急性腎損傷，因此更需要定期追蹤腎功能。

四、肥胖者：

正常人的身體質量指數（BMI）介於18.5至24之間。若BMI≧24屬於過重，BMI≧27則是肥胖症，全台有1千萬人屬於過重及肥胖族群。過重或肥胖會加劇腎臟的代謝負擔。因此，除了積極控制體重，更要定期追蹤腎功能。

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資料來源：健康醫療網

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