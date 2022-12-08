男嬰發高燒拉肚子 醫查出經寵物感染梨形鞭毛蟲

烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清（右）說，男嬰家裡養了一隻貓4、5年，及一隻狗1年多，男嬰平常很喜歡跟貓狗玩，可能是因為這樣接觸到寄生蟲。（烏日林新醫院提供）

台灣台中一名10個月大男嬰，一開始有腸胃炎不適症狀，家長以為是吃奇異 果、火龍果引起拉肚子，就醫時發燒至38.5度，一天解便次數達5至6次，多半是水狀或糊狀帶有惡臭。醫師替他糞便檢查，發現有梨形鞭毛蟲感染，一問之下才知道家中養有一貓一狗，經5天的藥物治療男嬰才終於恢復正常。

烏日林新醫院過敏 氣喘科主任賴永清說，男嬰家裡養了一隻貓4、5年，及一隻狗1年多，男嬰平常很喜歡跟貓狗玩，可能是因為這樣接觸到寄生蟲。梨形鞭毛蟲是一種有移動能力的單細胞原蟲，人類是梨形鞭毛蟲的天生宿主，小孩比大人更容易出現症狀，感染部位以十二指腸及小腸為主；梨形鞭毛蟲囊體並可在潮濕環境可存活數月之久。

他說，梨形鞭毛蟲主要透過「糞口感染」，傳播途徑如飲用污染水、接觸糞便，或經由蒼蠅散播病菌、感染者未徹底清潔雙手烹調食物等。一旦不小心接觸到嘴巴或入口，梨形鞭毛蟲便得以順利傳播。

臨床症狀最常見的是急性水狀腹瀉或慢性脂肪下痢腹瀉（糞便浮油），也可能出現腹痛、上腹部窘迫、腹脹，甚至吸收不良、體重減輕，或是輕微發燒，少部分則沒有明顯症狀。

賴永清說，一般寄生蟲感染，抽血檢驗嗜酸性白血球數值會增加，但是梨形鞭毛蟲並不會使嗜酸性白血球數值增加，建議就醫進行糞便篩檢 。一般只需檢驗一次就有70%可以發現此寄生蟲；如果進行2次糞便篩檢，大約有85%的機率可以發現；若是進行到第3次糞便篩檢，則高達95%可以發現。

他說，許多犬貓腸道寄生蟲是人畜共通，若確定是感染梨形鞭毛蟲，只要對症下藥都能除蟲成功。建議家中寵物請務必定期驅蟲及大便篩檢，寵物毛髮也應定期清理，只要摸過毛小孩、清理排泄物後都要記得洗手，飲用水至少都要煮沸一分鐘以才可飲用。尤其家中有新生兒更要確切落實，注意寵物的清潔衛生。