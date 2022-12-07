當心「三貼流行」傷兒童 學者喊：口罩非包袱是護身符

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，目前兒童不論感染和在感染率都高於其他年齡層，可能需雙價疫苗介入，才可能預防新型變異株帶來威脅。兒童示意圖，與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠疫情趨緩，但兒童健康仍持續面臨多重威脅。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙7日透過直播指出，台灣0到17歲已有近半數免疫保護失效，目前兒童不論感染和在感染率都高於其他年齡層，可能需要雙價疫苗 介入，才可能預防新型變異株帶來威脅。

此外，有鑒於英美今年入冬後呼吸道融合病毒（RSV）、流感、新冠在冬天出現「三貼流行」導致住院率回升，陳秀熙建議民眾看待口罩 「不是包袱，是護身符」，家有早產兒等高危險幼兒的民眾應持續嚴守個人衛生、減少二手菸，都有助減少RSV感染風險。

陳秀熙表示，相較於BA.2是0到9歲兒童感染率高，BA.5是10到19歲青少年感染率高，但整體看來Omicron 就是往年輕族群侵襲。台灣12至17歲有9成已完整接種基礎劑族群為，60%已接種追加劑，5至11歲也有將近6成已接種基礎劑，但0至4歲完整接種人數僅占2成，由於基礎劑都是原始疫苗在保護力已經逐漸失效，追加劑也慢慢隨時間推進逐漸失效。

陳秀熙表示，這些都是感染率和重複感染率較高的可能原因，0至4歲、5至11歲、12至17歲再感染率分別為1.35%、1.39%以及1.72%，18歲以下整體再感染率將近1.5%，高於全年齡層再感染率1.14%，明確顯示出Omicron的感染力高，特別在兒童族群。

陳秀熙根據BA.2以及BA.5通報資料推估，整體人口有42%感染過BA.2，27%感染過BA.5，其中1.5%發生再感染。如單獨看0至17歲這18.6萬人，目前仍具有疫苗保護力者占48%，也就是說，有將近一半族群沒有社區免疫保護力，當有新型變種病毒入侵時，光靠原始疫苗恐無法達到預防感染的目標，很可能需要雙價疫苗介入才行。

陳秀熙指出，觀察英國美國疫情可看到新冠、流感、RSV密切互相消長的「三貼流行」現象，兒童住院率因此回升。台灣面臨Omicron感染及在染非常高、2歲以下兒童感染RSV風險較高、Omicron新型亞變種／RSV感染兒童住院需求增加，這3大挑戰。

「口罩不是包袱，是護身符」，陳秀熙喊出這樣的口號，並建議強化2大預防措施，即接種COVID-19次世代疫苗預防Omicron感染及住院，還有精準口罩和社交距離，以降低Omicron或RSV感染。