我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

胃食道逆流、腸躁症「這3招」配清淡飲食效果佳

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你有長期腸胃不適的困擾嗎？時常胸悶、火燒心、腹脹、消化不良，那可能是胃食道逆流在作祟；有時腹瀉，有時便祕，反覆腹痛，多次就醫卻查不出哪裡有問題，那可能是罹患腸躁症。

中醫治療效果佳

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師胡玉芳說，現代人生活壓力大，生活作息不規律，伴有飲食不正常，因此腸胃道疾病如胃食道逆流的盛行率就比從前增加，其中男性患者較女性為多。

經研究證實，中醫在治療胃食道逆流和大腸激躁症，有不錯的效果。以中醫觀點來看，雖然中醫沒有胃食道逆流和大腸激躁症的病名，但是有許多相關症狀描述及治療方法。

飲食、壓力或情緒引發

胡玉芳解釋，胃食道逆流在中醫名詞比較接近吞酸、嘈雜、胃痞、胃痛等描述，主要是因為脾、胃、肝、膽等臟腑出現不平衡導致；大腸激躁症如同中醫文獻裡描述腹瀉、便祕、腸鬱等問題，多因是肝、脾、腎出現問題。飲食不當、壓力太大或情緒不佳、抽菸喝酒等，是造成臟腑不平衡的常見原因。

中藥合併西藥或益生菌 增治療效果

中醫治療胃食道逆流和大腸激躁症可以因症狀不同給予量身訂做的治療，治療常使用半夏瀉心湯能改善食道黏膜受傷，保護黏膜減輕發炎，黃耆建中湯可以減少胃酸過多，四逆散或是柴胡疏肝散能改善胃酸逆流，香砂六君子湯能減少胃脹胃悶等不適感。

而治療大腸激躁症，常使用逍遙散、參苓白朮散、痛瀉藥方等方藥作加減，幫助改善腸道機能，減緩腸道過度敏感而不正常收縮，進而改善腹痛腹瀉的症狀。臨床治療上，醫師會根據患者主訴加上望聞問切，對證下藥，近年許多研究也證實，中藥治療腸胃道疾病合併西藥或益生菌治療，效果比單用西藥來的更好，並且減少腸胃道疾病復發機會。

建立規律生活型態 保持心情愉快、飲食清淡

胡玉芳表示，胃食道逆流和大腸激躁症皆非立即有生命危險的疾病，但長期不適感令患者生活品質下降，除了藥物介入，患者應建立規律生活型態，保持心情愉快，飲食清淡避免油膩及辛辣或刺激物，幫助改善腸胃道不適，常保健康。

【延伸閱讀】

鼻胃管一放就一輩子？錯！　臺大醫院積極推動「無管人生」

消化性潰瘍、胃食道逆流怎麼辦？　專家解析「正確處置方式」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55974

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

便祕

上一則

「雷神」恐失智引關注 音樂療法助患者「闖出迷霧」

延伸閱讀

貴和中醫精擅疑難病症 針灸中藥緩解焦慮神經症

貴和中醫精擅疑難病症 針灸中藥緩解焦慮神經症
可字中医隨談男科疾病和痔瘡

可字中医隨談男科疾病和痔瘡
顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快

顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快
貴和中醫精治失眠病症針刺手法獨特

貴和中醫精治失眠病症針刺手法獨特

熱門新聞

慈濟斗六分院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪（右）觸診檢查恙蟲病癥，示意圖。（慈濟斗六分院提供）

反覆發燒9天快篩陰 27歲男自曝活動史才知得這病

2022-12-03 18:09
台南市一名國中女學生在短短一個月內，原本滿頭漂亮的頭髮，不明原因掉了一半以上，就醫後確定為免疫系統造成的圓禿。（安南醫院提供）

國中女學生數月內掉髮剩1成超崩潰 醫師診斷原來是這病

2022-12-01 18:20
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
圖片來源 ／健康醫療網

吃東西也算喝水量？最新研究：每天喝8杯水太多了

2022-12-02 01:00
（圖：健康醫療網提供）

難入睡又太早醒 5原因造成睡眠障礙 你踩雷了嗎？

2022-11-30 00:45
（圖：健康醫療網提供）

她畏光誤以為是白內障 乾眼症除了「乾」還有6症狀

2022-12-04 00:45

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」