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打小白球揮桿過猛 52歲男壓迫骨折 醫：偶發案例

簡慧珍
高爾夫球球友猛力揮桿，容易造成上半身肌肉拉傷甚至肋骨裂傷。（記者簡慧珍／翻攝）
高爾夫球球友猛力揮桿，容易造成上半身肌肉拉傷甚至肋骨裂傷。（記者簡慧珍／翻攝）

台灣彰化52歲蘇姓男子一個月多打高爾夫球，揮桿後當下感覺左側不太舒服，要再繼續打下一洞已經痛到無法施力，到醫院檢查竟然左側第八到第十根肋骨外加兩根浮肋都裂傷，醫師診斷後建議不綁束腹，約需3個月逐漸癒合，蘇男目前服藥止痛，抱怨「打球打到排仔骨（肋骨）斷去」。

蘇男假日經常與友人打高爾夫球，向資深球友請教揮桿技巧也上網看影片模仿學習，累積近5年球齡，打球技術在水準之上。一個多月前他像以前揮桿，揮出小白球收回雙臂突感左側上半身不舒服，以為拉傷肌肉，他舉臂做舒展運動放鬆肌肉仍疼痛，想再使力揮桿，身體只要略微左轉就痛到不行。

他返家後數日，彎腰、扭動上半身、略深呼吸和輕咳上半身左側都疼痛不已，最難受的是躺下睡覺和起床都痛得要命，就醫檢查，人體左、右各10對肋骨，兩對浮肋，蘇男的左側第八到第十根肋骨和兩根浮肋都裂傷，蘇男很驚訝打小白球竟「打斷肋骨」，醫師強調不是打斷，而是裂傷。

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰指出，肋骨呈弧形支撐上半身，手部出力活動會影響肋骨，打高爾夫球等運動突然發力旋轉和扭動上半身，對肋骨產生壓迫，尤其民眾打球時求好心切「揮桿過猛」，加重身體負荷，極端狀況可能造成肋骨裂傷，民眾打球應找專業教練指導，養成正確施力的習慣，降低運動傷害的機率。

林聿騰表示，打球打到肋骨裂傷屬於偶發性，很少見，患者應適當止痛以維持正常呼吸，不要穿戴束腹以免影響深呼吸，並做後續追蹤避免因呼吸使得肋骨移位；在復元期間因患者不能作咳痰等動作，可能增加肺炎發生率，最好也作追蹤檢查，年輕人骨裂復原期約2至3個月，上了年紀和骨鬆者約3至6個月，患者應多補充鈣質，多食用富含鈣質的食物。

肌肉 骨鬆

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