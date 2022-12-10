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常熬夜、少運動 38歲上班族腦中風 高壓氧、針灸助復健

胡蓬生
苗栗為恭醫院復健師林家正協助病患復健。（圖：為恭紀念醫院提供）
苗栗為恭醫院復健師林家正協助病患復健。（圖：為恭紀念醫院提供）

38歲陳姓男子上班忙碌常熬夜，三餐不正常，平時也沒運動習慣，月前早上起床時發現自己半側肢體無力，說話不清楚，家人趕緊送醫，診斷確定腦中風，幸好發現早，住院後經6周高強度復健，搭配重複經顱磁刺激、高壓氧及中醫針灸治療，現已恢復獨立執行基本日常生活的能力，漸朝著回到職場的目標前進。

台灣苗栗為恭紀念醫院復健科主任宋松遠表示，中風非特定族群的疾病，近年來有年輕化趨勢，剛發生時如能盡早處置，越能獲得較好預後。中風急性期，大腦損傷不穩定，家人應隨時注意病人症狀，留心病情是否惡化。急性後期應積極配合復健治療，先辦理腦中風急性後期照護，對治療黃金期的病人給予積極整合性照護，利用早期治療介入，恢復功能並減輕失能程度，減少後續再住院醫療支出。

復健師林家正說，除積極復健，近年搭配重複經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧及針灸也是治療腦中風的新利器。rTMS利用外加磁場來活化大腦，改善神經可塑性，目前研究已證實部分中風病人合併rTMS和物理復健治療後，能有效改善肌肉力量和肢體攣縮。

他指出，高壓氧能有效提高腦組織的氧分壓，進而改善組織缺氧狀況，可預防腦部缺血區域造成永久性傷害，促進新陳代謝及組織修復能力。此外，有實證發現針灸頭部穴位，可使中風區塊的血管擴張增加循環，加速病人復原能力，更有研究指出中風出院後，長期接受針灸治療，比未接受針灸的病人降低50%復發風險。

院方指出，為恭紀念醫院為中國醫藥大學策略聯盟醫院，有完整腦中風團隊，除給予中風病人積極治療，也給予家屬和民眾相關知識及學習照護能力。中風後的影響層面不僅是個人，也影響整個家庭，尋找適當醫療資源陪伴病人面對疾病，積極治療不放棄，可讓病患的人生由黑白變彩色。

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