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胸痛不適生死一線間　心肌梗塞把握黃金救援時間

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名男子因胸悶不適選擇馬上就醫，經醫師判讀心電圖過後，立即安排心導管手術，順利救回一命；另一名青壯男子則因出現胸悶時，未立即就醫，在昏厥無心跳後緊急送醫，但到院前已回天乏術，雖然兩者同是心肌梗塞，生死卻大不相同，最大差別在於搶救時機。

台灣柳營奇美醫院心臟血管內科鐘國瑋醫師表示，心肌梗塞是指心臟的冠狀動脈因突然阻塞，導致供給心肌的血流中斷，造成心肌缺血、缺氧而壞死，容易引起心室顫動而猝死。心肌梗塞好發於冬季，發生前的典型症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等；其中三高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病的家族史等都屬於高危險族群，應加以留意。

心肌梗塞超過八小時 恐致不可逆後果

急性心肌梗塞最重要的是把握黃金搶救時間，一般來說，「時間就是肌肉」，亦即在病人送達急診10分鐘內須完成診斷，30分鐘內需開始施行心導管手術，90分鐘內需打通阻塞的血管，解除當下危機。若心肌梗塞超過八個小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆的後果。

把握黃金搶救時機 這些族群日常要注意

要在90分鐘內將病人阻塞的心臟血管搶救回來，團隊合作是重要的關鍵。鐘國瑋醫師強調，發生心肌梗塞，就像時間和死神賽跑，越早就醫治療，心臟被血管阻塞破壞的部分越少，挽回生命機會就越高，也越少產生後遺症，預後效果更好。此外，也提醒過去有冠狀動脈疾病或開刀治療後的病人，更要注意身體保養、不要抽菸、預防三高，同時維持適當運動，保持心情愉快，減少血壓波動太大，就能將心肌梗塞發生的機率降至最低。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55948

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