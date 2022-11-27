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中年男突然肢體癱瘓 竟是過敏「血管炎」

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一位正值青壯年的林先生，自幼患有過敏性鼻炎，於近年罹患氣喘，使用吸入性藥物控制中。約莫於兩個月前開始出現腹脹、間歇性腹痛症狀，就醫後又出現關節疼痛、皮膚斑疹，甚至發生四肢發麻癱瘓的嚴重神經病變，發現是一種和過敏症狀相關的血管炎，在藥物及時治療及積極復健下，逐漸恢復行走及生活自理能力，目前經定期回診治療，狀況穩定已重回職場。

過敏相關血管炎 嚴重恐導致肢體癱瘓

嘉榮免疫風溼科主任何瑋立表示，不同的血管炎可能影響不同的年齡層，雖然血管炎不是常見的疾病，但可能因侵犯不同大小的血管，進而造成先後引發多重器官損傷。血管炎的症狀可輕可重，範圍可大可小，輕度有可能只影響局部皮膚，但嚴重可能導致影響重要內臟器官或神經系統，造成器官永久損傷、意識改變或肢體癱瘓等；全身性的症狀中，常出現發燒、關節疼痛、皮膚斑疹凸起、肢體麻痺或神經痛等。

藥物多選擇 可望減少類固醇使用

何瑋立主任說明，血管炎是一種因人體免疫系統異常、引發血管壁發炎的疾病，血管炎可以是原發性找不到原因的，也可以因續發於其他免疫疾病、感染、藥物、或腫瘤等問題。隨著日新月異的醫藥發展，現今除了過去的類固醇及免疫抑制劑外，也有針對不同血管炎可應用的生物製劑、及口服補體受體抑制劑，皆可望減少類固醇的使用。

多器官出現症狀 應儘速就醫診斷治療

何瑋立主任提醒，由於現今醫療分科較細，較不易在發病初始就發現病因，因此當多個器官出現問題時，應在就診時提供完整的病史，配合身體檢查、影像檢查及組織切片等評估就有機會早點對症治療、儘快恢復健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55860

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