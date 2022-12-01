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避免孩童性早熟 吃的、用的都要注意

許政榆
嗜吃油炸物或愛吃富有荷爾蒙的雞睪丸等食物容易造成性早熟，飲食應以原型食物為主。（本報資料照片）
嗜吃油炸物或愛吃富有荷爾蒙的雞睪丸等食物容易造成性早熟，飲食應以原型食物為主。（本報資料照片）

台灣日前有兒科醫師收治多名「性早熟」男女幼童，不僅出現乳房隆起、乳暈發黑，3歲女童還「初經報到」，因都曾使用同一款修復霜，衛生單位介入調查，業者發聲明坦言修護霜中含有雌激素。醫師提醒，停用該產品後，性早熟發育應會暫停，但若使用時間過久、濃度過高，恐造成性早熟持續，且孩子骨齡超前，未來可能長不高。

台灣林口長庚兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松表示，正常女孩約9歲開始進入青春期，若8歲前開始乳房發育、月經來等第二性徵，即判定為性早熟，男孩9歲以前開始發育也是性早熟。若因使用含有雌激素的化妝品，他提醒應注意「骨齡超前」，未來小男孩、小女孩的身高受限，另外更要擔心從假性早熟，變成真正的「中樞性早熟」。

羅福松指出，使用含有雌激素的修護霜因為是外來物質，並非孩子本身腦下垂體分泌性腺激素，臨床上透過性釋素測驗（GnRH test）時，黃體刺激素（LH）項目並不會有所反應；然而，使用修護霜時間愈久「中毒愈深」，大腦會誤認為「青春期已經來了」，逐漸弄巧成真，變為中樞性早熟，這時必須透過藥物來抑制中樞性早熟，避免孩童持續早熟發育。

羅福松提醒，性早熟除了影響身高，根據10年前一份研究報告，追蹤性早熟的孩童成長到40歲，發現這群性早熟者容易對異性感興趣，且青春期較容易叛逆、不好教、較不容易專心，甚至容易抽菸、喝酒、吸毒、翹課等，造成課業成績不佳、工作也較差，性早熟帶來的影響令人擔憂。

羅福松建議，避免孩子性早熟，不要選用添加香料的產品，可選用嬰兒用的洗髮精、沐浴乳或洗衣精等，大人使用香水，建議噴在衣服上；飲食方面，兒童盡量少吃含有賀爾蒙的雞睪丸，以及減少油炸食物，雞肉、鴨肉等應去皮再食用，並以原型食物為主。

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