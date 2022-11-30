血尿別怕 回想吃了什麼

健康狀態也能從尿液顏色略知一二。（本報資料照片）

尿液不只是排出身體多餘的水分而已，健康狀態也能從尿液顏色略知一二。醫師建議民眾解尿後，可多留意幾眼，觀察尿液的顏色、氣味、泡泡等，可初步了解身體狀況。

正常的尿液狀態

屏東基督教醫院腎臟內科主治醫師謝晉文說，腎臟主要功能是從血液中排除毒素和身體代謝後所產生的廢物，因此尿液是由身體多餘的液體、鹽分、尿素、尿酸和其他代謝廢物組成；顏色來自尿膽素外，還受食物中所含色素、水分不足、服用藥物或罹病等因素影響。

謝晉文說，一般而言，正常尿液顏色接近淺黃色，若是飲水較多，或喝茶、咖啡等利尿飲品之後，尿量增多，會使顏色較清淡甚至無色透明。另外，運動出汗後若未補充水分，尿量減少會使顏色變深。

尿尿的顏色密碼

●鮮黃色或橘色

飲食因素：食物中天然色素如維生素B群，會使尿液呈亮黃綠色。攝取較多β-胡蘿蔔素（胡蘿蔔、地瓜等）與維生素C（柑橘類植物、番茄、草莓、綠花椰菜），會呈深黃或橘色。

疾病因素：可能代表身體正在缺水、脫水甚至中暑；過深的顏色也可能是肝、膽出現問題，會讓尿液呈深黃或橘色。

●粉紅色或暗紅色

飲食因素：可回想是否有吃色素糖果、火龍果、甜菜、黑莓等色素較高食物，排除食物因素後，就要考慮血尿。

疾病因素：血尿的原因包括尿路感染、腎絲球腎炎及癌症，例如腎臟癌、膀胱癌、攝護腺癌等。此外，藥物也可能使尿液偏紅，例如化療藥、瀉藥、治療肺結核用藥等。

●藍、綠或紫色

有可能是藥物、腎臟和膀胱功能檢測所使用的染色劑或食物顏色所致。細菌感染也可能使尿液顏色出現藍、綠或紫色，例如插尿管族群常出現的紫色尿袋症候群，就是因為尿袋中的細菌產生紫色的代謝物質。

●灰色或暗灰色

通常是食物的影響及尿液中含少部分血液，或女性懷孕期間因白帶增加等，都會使尿液呈灰色。如果加上在排尿時身體有疼痛感及頻尿狀況，要小心可能是膀胱感染、尿道感染或腎結石。

●混濁或乳白色

可能代表沉積物變多，可能是體內含有過多鈣和磷酸鹽（例如肉吃太多）、輕微脫水，或是膿尿所致。舉凡生殖泌尿系統感染，都可能引起膿尿，例如陰道感染、膀胱炎、淋病或披衣菌感染等。反之，如果水喝不多，尿液卻一直是透明狀態，且合併尿量變多及頻尿，應就醫檢查是否有尿崩症或腎功能問題。

剛排出的尿液通常沒有味道，但若尿液存放一段時間後，細菌會將尿素分解並產生臭味。另外，某些食物及某些藥丸外層化學物質，也可能會改變尿液的味道。

若尿液有臭味，表示身體可能有狀況，如尿道感染、第2型糖尿病、膀胱炎、新陳代謝或肝系統疾病等；若聞來像氨（俗稱阿摩尼亞），可能是脫水（要記得補充水分）或肝病所引起；若出現惡臭，可能和尿道感染或性傳染病有關。

如果常跑廁所，且尿液聞起來有水果味，可能有第2型糖尿病；另孕婦體內的荷爾蒙也會改變尿液味道，且孕婦有較高風險發生尿道感染，都會導致尿味濃重。

Q：尿尿有泡泡就是蛋白尿？

正常情況下，尿液因含有雜質而導致些許泡泡出現，特別是距離馬桶較遠、小便較急較快或男性尿道殘留精液，都會讓小便出現泡泡，屬常見現象，不一定代表身體出現狀況。但若泡泡過多且3分鐘不散，或馬通沖水後仍出現泡泡，可能是蛋白尿。

蛋白尿原因很多，包括慢性疾病（如高血壓 、糖尿病）、原發腎絲球腎炎或細菌感染等。據統計，罹患慢性腎臟病的人數約占總人口十分之一，潛在慢性腎臟病患的初期表現就是蛋白尿，目前高血壓、糖尿患者人數日益增加，若蛋白尿持續出現一段時間，需就醫檢查腎功能和是否有慢性疾病。

Q：馬桶邊出現螞蟻，代表尿糖？