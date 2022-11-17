孔鏘糖尿病爆瘦20公斤 醫：多注意血糖 病患高齡、年輕化

（圖：健康醫療網提供）

63歲知名樂隊老師孔鏘（本名莊永軒）與豬哥亮、張菲、胡瓜、余天等綜藝大哥都合作過。他深受糖尿病 之苦爆瘦20公斤，近期受訪時呼籲治療糖尿病千萬不能拖「會啃噬掉身上所有器官」。社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長日前曾也表示，台灣糖尿病患加上潛在患者，總數高達370萬人，是個相當可怕的數字，呼籲民眾若發現血糖指數 節節攀升，及早就醫才能避免併發心血管疾病。

患者數「高齡化且年輕化」節節攀升

台灣糖尿病人數超過240萬，加上「高齡化與年輕化」，每年新增確診者約16萬人。「高齡化」原因包括代謝變差、胰島素阻抗上升、胰島素分泌不足；「年輕化」則多數為基因遺傳或生活型態不佳，未滿40歲就罹患「早發性糖尿病」，近年人數節節上升。

根據調查，現今台灣糖尿病患者加上潛在、未診治的患者，總數高達370萬人。這些潛藏的病患究竟藏在哪兒？王治元表示「就在你我身邊」，例如哥哥有糖尿病，但是弟弟沒做檢測，就不知道自己其實有糖尿病，這種情況非常普遍；另一種是高齡族群，如果沒有做體檢，也不知道自己罹患糖尿病。

王治元表示，在血糖指數1、2百多時，「最常見的症狀叫沒有症狀」，呼籲有家族病史者、高齡族群，盡早找醫師做檢測。愈晚發現，發生併發症的比例就會增加，對家庭與健保都會造成負擔。

王治元強調，糖尿病不僅是許多疾病的來源，更是諸多死亡病因來源，如心血管疾病、中風死亡等。可能面臨發生心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症的恐怖後果。

選擇性遺忘 高血糖演變成為糖尿病

然而，王治元表示，患者要控制糖尿病比較容易，可是要發現疾病就很困難，而且確診後是否願意就醫又是一個關鍵。若民眾得知自己罹患心血管疾病，有致命風險就會嚇得馬上處理，但如果像糖尿病這樣的慢性病，很多人容易避開或疏忽。

他舉例，很多患者得知血糖指數偏高，第一個反應就是「躲開、選擇性遺忘」，或是推說「沒有啦、偶爾啦，我那天吃太多了、太忙了沒有注意。」幾年以後就演變成糖尿病。

王治元呼籲，民眾若發現血糖指數節節攀升，千萬不可忽視，及早就醫才能避免併發心血管疾病。在現今糖尿病資訊爆炸的時代，協助糖友建立安全用藥的認知、制定個人化治療目標、規律回診用藥、落實血糖監測與做好併發症風險評估，加上醫療團隊合作，完善糖尿病照護網，提升共病篩檢比率、提升糖尿病照護方案參與比率以及落實分級醫療，是未來必須持續投入的重點。

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資料來源：健康醫療網

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