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卡式爐氣爆 40多歲男小碎片噴進眼內 險失明

記者趙容萱／台中即時報導
范姓男子因卡式爐氣爆，臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）
范姓男子因卡式爐氣爆，臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）

台灣台中榮總眼科醫師黃于芳說，40多歲范姓男子日前在住處使用卡式爐不慎發生氣爆，瓦斯罐以及正在烹煮的食物、器皿等在氣爆瞬間化為細小碎片等高速噴濺，臉部首當其衝受傷送醫，包括臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，並伴隨眼部玻璃體出血、視網膜震盪等傷害，視力只剩0.2，後經台中榮總眼科部醫療團隊會同整形外科緊急手術取出異物等診治，恢復良好，目前雙眼矯正視力達1.0。

黃于芳說，角膜異物可能導致角膜感染、潰瘍、水腫，甚至影響角膜的透明度與完整度，嚴種恐失明；外來物質如活性金屬、有機物質等異物進入眼眶或眼球內時，多數會選擇手術移除，避免嚴重發炎與視神經受損等後遺症；此外，眼周傷害也常一併伴隨出現，眼周結構包括眼瞼、眼眶骨、眼窩內的各種軟組織，受傷嚴重時可能影響眼球轉動、壓迫視神經等，對視力造成不可逆的傷害。

黃于芳提醒民眾，及早的診斷和處置能夠降低眼外傷的後遺症。此外，謹慎使用安全認證的卡式爐與瓦斯罐是避免此類似事件再次發生的不二法門。若不慎發生眼外傷事件，請務必盡快至急診就診，釐清問題、對症下藥、積極治療，才有機會獲得更好的視力預後，迎接光明的視野與人生。

台中榮總眼科部主任張嘉仁說，台中榮總眼外傷中去年成立，包含了角膜、視神經、眼整形與視網膜等次專科，提供全時段眼科醫療。透過評估與處置以及跨越次專科的合作，為眼外傷患提供及時、準確診治。此外，尖端特色醫療包含內視鏡輔助眼內手術，以及微創數位3D眼內手術，更分別獲得國家品質標章。

范姓男子因卡式爐氣爆，雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／...
范姓男子因卡式爐氣爆，雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）
范姓男子因卡式爐氣爆，雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，經台中榮總眼科部醫療團隊...
范姓男子因卡式爐氣爆，雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，經台中榮總眼科部醫療團隊緊急取出異物等診治，恢復良好，目前雙眼矯正視力達1.0。（圖／台中榮總提供）

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