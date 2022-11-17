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失智者常徘徊遊走怎麼辦？ 專家提5預防方法

廖靜清
降低失智者徘徊遊走5方法。（廖靜清／整理）
降低失智者徘徊遊走5方法。（廖靜清／整理）

一名70歲老伯伯，每當太陽快下山時，就開始出現失控行為，包括不停來回踱步、反覆講述同樣的事情，表現躁動，只要家人勸阻，就是一聲咆哮或暴走，令人非常頭痛。

台灣WaCare專家、護理師周珈汶說，失智症不是正常老化，許多人上了年紀經常忘記事情、對原本的嗜好不再感興趣，以為只是缺乏活動力或記憶減退，小心這些都是失智症的癥兆。若發現家人出現異於平常的行為、個性明顯改變，一定要「及早診斷、及時治療」，減緩失智症的惡化速度。

失智症患者因為認知功能衰退、記憶力減退，會忘記當下要做什麼、要去哪裡，常會走來走去或是四處徘徊遊走，最後想不起外出的目的而迷路了，在住家附近也可能走失，最後變成失蹤的案例。周珈汶提醒，只要對「徘徊」行為多一分了解，就能多一點預防準備。

安撫陪伴 不要一味阻止

失智症所引發的徘徊大多是「有目的性行走」，只是忘了目的是什麼、該怎麼做，所以一旦發現失智長輩不停踱步、想出門時，應該先了解他們要做什麼，而非一味阻止或責怪。如果以錯誤的方式應對，有時會讓失智長輩暴走，當下必須安撫陪伴或是做一些事情來轉移注意力。

曬太陽補充D 適度活動

引發徘徊的原因，還有「日落症候群」，當太陽開始慢慢下山，失智症患者就會不停來回在家裡踱步，看起來緊張不安的樣子。周珈汶說，黃昏天色逐漸變暗時，光影、光線造成環境改變，會引起患者出現意識上的混亂，情緒也跟著起伏不定，朝向不適當的目的走去。

周珈汶建議，照顧失智症患者一定要保持「環境不變」以及建立「規律作息」，當傍晚天色昏暗前，先把家裡的燈都打開，室內保持充足的光線。睡眠時使用夜燈，避免醒來時對環境感到陌生，出現踱步或跑出家門，大幅提高走失機率。

養成規律作息，可避免生理時鐘混亂，若白天精神不好，千萬別躺床小憩，必要時才午睡，多安排適度的活動訓練肌力、曬太陽補充維他命D，多善用日照中心、社區據點的課程，同時也消耗體力，晚上較好入睡。

失智症患者養成規律作息，可避免生理時鐘混亂，多安排適度的活動訓練肌力、曬太陽補充...
失智症患者養成規律作息，可避免生理時鐘混亂，多安排適度的活動訓練肌力、曬太陽補充維他命D。此為示意圖。(本報資料照片)

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