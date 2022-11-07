打手遊練成鷹爪手 肘關節麻又痛 醫師開刀鬆解尺神經

澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰說，年輕人打手遊如果姿勢不對，很容易造成肘隧道症候群，應每半小時讓雙手伸展一下。（圖／澄清醫院中港院區提供）

1名35歲男子迷上用手機 打手遊，因姿勢不良造成手指變形，肘關節麻又痛。醫師診斷指出，他手肘處的尺神經壓迫導致手指無法靈活張直，外型就像鷹爪一樣，又稱為爪型手，並伴隨手麻，也稱為肘隧道症候群，後來經施以尺神經鬆解手術 才治癒。

台灣澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰表示，患者睡前習慣趴在床上，以雙手肘撐在床面做為支點，以雙手操作、大玩手遊，一打都好幾小時，最近發現雙手的無名指和小指掌面發麻，尤其左手的無名指和小指彎曲如爪子般較難於伸展，麻到晚上都無法安睡，才來求診。

他說，患者因手肘彎曲超過90度的姿勢長時間玩手遊，導致位於手肘內側處肘隧道的尺神經因壓力過大而病變，進而無法支配無名指和小指末端感覺，當無名指和小指掌面平時會覺得麻，且彎曲手肘時會感覺麻感加劇，就可能是患有肘隧道症候群。

魏伯翰說，在做神經傳導檢查後，確認患者雙手都患有肘隧道症候群，其中以左手症狀較嚴重，已出現「鷹爪手」的症狀。雖曾接受類固醇注射治療，起初有所改善，但數周後又再發作，已會影響正常工作。

他說，因病情嚴重，若不開刀將壓迫的尺神經進行鬆解手術，拖得越久，愈可能留下長期麻痛與肌肉 萎縮的後遺症。手術是鬆解手肘內側尺神經壓迫的地方，讓神經腫脹發炎的部分得以放鬆。在確認神經沒有壓迫現象後，再在尺神經周圍覆蓋上玻尿酸，防止神經與組織再度沾粘。患者術後追蹤檢查，已回復到正常狀態，手指麻木及鷹爪手情況獲得改善。

魏伯翰說，年輕人打手遊如果姿勢不對，很容易造成肘隧道症候群，應每半小時讓雙手伸展一下。肘隧道症候群的初期症狀為無名指與小指有麻木及肘關節內側疼痛；中期症狀為手握力與靈敏度降低；後期症狀為神經持續壓迫導致肌肉萎縮，出現爪形手現象。